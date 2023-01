Quitt Ankum schlägt Bersenbrück und sichert sich Fortuna-Cup-Titel Wer holt sich den Titel im Fortuna-Cup?

Acht Teams kämpften am gestrigen Samstag um den Titel im Fortuna-Cup. Am Ende setzte sich der SV Quitt Ankum ein einem spannenden Finale gegen den TuS Bersenbrück durch.

Mit den deutlichen 4:1- und 5:1-Siegen des TuS Bersenbrück machte der Oberligist schnell deutlich, wer Favorit in Gruppe 2 sein sollte. Ohne Niederlage und mit sieben Punkte sicherte man sich als Gruppenerster das Halbfinalticket. Der FC SW Kalkriese musste sich nur dem Gruppensieger beugen und konnte sechs Punkten – knapp vor der Spielvereinigung Fürstenein – in die Runde der letzten sechs einziehen.

In Gruppe 1 reichte dem späteren Turniersieger ein Sieg gegen den Quakenbrücker SC um als Gruppenerster ins Halbfinale einzuziehen. Sowohl gegen den 1. FCR Bramsche als auch gegen den TuS Engter gab es eine Punkteteilung. Im Kampf um den zweiten Platz wurde es verrückt: Zwar schlug der 1. FCR Bramsche im direkten Aufeinandertreffen den TuS Engter, musste aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses dennoch die Segel streichen. So reichte Engter im letzten Gruppenspiel ein 1:1 um sich für die Semifinals zu qualifizieren.



In den Halbfinals setzte sich jeweis der Gruppensieger durch: Quick Ankum setzte sich gegen SW Kalkriese durch und Oberligist Bersenbrück behielt auch gegen den TuS Engter seine weiße Weste und siegte am Ende verdient mit 4:0.

In einem spannenden Finale setzte sich der Bezirksligist SV Quitt Ankum am Ende die Hallenkrone auf. Blieb der erste Abschnitt noch torlos ging es spannungsgeladen in die zweite Hälfte. Ein Freistoß auf der rechte Seite wurde schnell ausgeführt, ein Chip in die Mitte auf den Blanken Jonas Gramann, der aus kurzer Distanz ins leere Tor einköpfte. Erneut über rechts ging es beim 2:0 durch Bjarne Renze: Er bekommt an der Mittellinie den Ball, legt sich den Ball kurz vor und schießt dann humorlos ins lange Eck! Als in den Schlussminuten Rami Kanjo für zwei Minuten das Feld verlassen musste, stand der Fortuna-Cup-Sieger 2023 fest!