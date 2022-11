Qualität in erster Halbzeit nicht abgerufen! 1:1 gegen FCE!

Bitter am Ende der 90 Minuten die Stimmung beim JFV. Aus den vielen Chancen der zweiten Halbzeit wurde einfach zu wenig gemacht. Dabei traf man mehrfach Latte und Pfosten. Gleich doppelt wurde auf der Linie gerade noch gerettet. Am Ende aber trotzdem eine gefühlte Niederlage, trotz der eher guten Ergebnisse auf anderen Plätzen, denn Lok und Plauen mussten gleich 3 Punkte liegen lassen. Es lag aber weder an der Einstellung noch am spielerischen Potential in der zweiten Halbzeit. Die war vom JFV klar bestimmend und dominant. Eilenburg stand hinten drin und versuchte die NULL zu halten bzw. erspielte sich selbst nur noch sehr wenige Entlastungsaktionen. Leider konnte das in der ersten Halbzeit gute SR-Gespann dann nicht mehr überzeugen. JFV bekam nach einem Foul die Karte und der Gast durfte mehrfach ran und blieb ohne Ermahnung. Auch eine Kopfverletzung wurde nicht unterbrochen. Aber am Unparteiischen sollte es auch nicht liegen.

Problem war die erste Halbzeit. Viel zu lethargisch agierten wir mit Ball. Der Gegner wurde viel zu wenig gefordert und mit mageren 4 Torschüssen war man weit weg von gut. Vorn kaum Bälle fest gemacht oder verteilt und hinten eine Unachtsamkeit und Eilenburg ging vor der Pause völlig überraschend in Führung. Es war eine sehr mühsame erste Halbzeit und dazu nicht ansehnlich. Die vielen Standards teilweise nicht effektiv gespielt. Der Gast erkämpfte sich somit eine nicht unverdiente Pausenführung.