Punktverlust am Grünen Tisch? Erste Reaktion von Schwaben Augsburg

Große Aufregung in der Regionalliga Bayern! Am Mittwochvormittag ist bekanntgeworden, dass Türkgücü München Protest gegen die Spielwertung vom 3. Oktober eingelegt hat. Am Tag der Deutschen Einheit verloren die Neuperlacher zuhause gegen den TSV Schwaben Augsburg mit 1:3. Das Ergebnis fechtet nun Türkgücü an, weil den "Schwabenrittern" ein Verstoß gegen Paragraph 25 der Regionalliga-Ordnung passiert sein soll. Der besagt, dass im elektronischen Spielbericht in jedem Spiel vier deutsche U23-Spieler aufgeführt sein müssen. Bei der betroffenen Partie soll Schwaben Augsburg nur drei angegeben haben, so der Vorwurf. Darauf basiert auch der Einspruch von Türkgücü.