Punktgewinn in Hechendorf

Nach zwei Niederlagen in Folge ging es für die Sportfreunde Windach am 10.Spieltag zum schweren Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer aus Hechendorf. Von Anfang an merkte man den Windachern an, dass heute eine Reaktion auf die letzen zwei Wochen folgen musste und so war es von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel gegen einen starken Gegner. Die Gastgeber aus Hechendorf gingen zwar nach 39 Minuten mit 1:0 in Führung, allerdings konnte Windach ähnlich wie im Hinspiel schnell antworten. Nach einem Foulspiel an Moritz Dietrich traf Moritz Klaus per Elfmeter zum 1:1 Ausgleich und Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit folgte wieder ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, aber es blieb letztendlich bei einem verdienten 1:1 Unentschieden.