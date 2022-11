Puch gelingt die Sensation: Zum ersten Mal schafft es ein Team aus der C-Klasse in die Endrunde Hallenmeisterschaft in Maisach

Ein Kleiner hat die Großen ganz schön geärgert. Der SV Puch sorgte mit seinem Auftritt für großes Staunen - auch bei den Favoriten aus der Landesliga.

Während sich in der Nachmittags-Runde der SC Olching keine Blöße gab und souverän mit 13:1-Toren und zwölf Punkten den Gruppensieg holte, ging’s am Vormittag doch ein wenig spannender zu. So kam das aus Kreisliga- und Landesliga-Spielern zusammengestellte Team aus Oberweikertshofen gegen die Kreisligisten SC Fürstenfeldbruck TSV Geiselbullach nicht über ein Unentschieden hinaus.

Das zahlte sich auch in der Abschlusstabelle aus: Da belegten die Pucher den zweiten Platz. Insgesamt präsentierten sich die vermeintlich kleinen Teams hervorragend. Keines von ihnen wurde von den Top-Mannschaften zum Kanonenfutter für die Großen degradiert.

Spielleiter Bernd Reiser: „Ich bin vollauf zufrieden“

Großes Lob von allen Seiten erhielt der Maisacher Verein als Ausrichter. Nach zwei Jahren Abstinenz fühlten sich Mannschaften und Zuschauer in der Halle sichtlich wohl. Als erprobter Veranstalter solcher Hallenturniere hat es in der neuen Turnhalle in Maisach an nichts gefehlt. Und das wichtigste: In den fair geführten Partien hat sich kein Spieler verletzt. „Ich bin vollauf zufrieden“, zog auch Spielleiter Bernd Reiser, der den ganzen Tag in der Halle verbrachte, ein positives Fazit. „In der Gruppe eins gab es Spannung bis zum Schluss“, so der Mammendorfer. „Ein Außenseiter hat sich qualifiziert. Noch nie hat es ein C-Klassist in die Endrunde geschafft.“ (Dieter Metzler)