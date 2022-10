Preußer mit Dortmunds U23 unter Druck In der Dritten Liga läuft es für den ehemaligen Fortuna-Coach noch nicht rund.

Möglicherweise ist manchmal der Schritt von der Regionalliga in die Zweite Liga auch für Trainer ein wenig zu groß. Bei Christian Preußer, der vor knapp eineinhalb Jahren den Entschluss fasste, die U23 des SC Freiburg in Richtung Düsseldorf zu verlassen, war das womöglich so.

Jedenfalls konnte er im deutschen Unterhaus keine Erfolge feiern. Und so wurde er nach einem knappen halben Jahr wieder von seinen Traineraufgaben bei der Fortuna entbunden. Preußer musste aber nicht lange auf ein Folge-Engagement warten. Zum Start der neuen Saison heuerte er bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund an. Die spielt in der Dritten Liga, ein Schritt zurück also.

Beim BVB sieht es mau aus