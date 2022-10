Premiere für Cöl und den SC Unterbach Der neue Trainer reist mit dem Fußball-Bezirksligisten zu seinem ersten Auswärtsspiel nach Rommerskirchen, gegen das der SCU noch kein Meisterschaftsspiel bestritten hat. Dennoch will er etwas Zählbares von dort mitnehmen.

Nicht etwa die erste Übungseinheit gemeinsam mit seiner Mannschaft oder das aktive Coachen von der Bank aus war die erste Aktivität von Ibo Cöl für seinen neuen Klub. Nein, der Übungsleiter des SC Unterbach war zwei Tage vor seiner Punktspielpremiere in der Bezirksliga, dem 0:3 gegen Spitzenreiter Jüchen-Garzweiler, aufmerksamer Beobachter der Partie TuS Gerresheim gegen die SG Roki/Gilbach. Der Anlass war nachvollziehbar, sind die Unterbacher doch am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz Gorchheimer Weg in Rommerskirchen zu Gast.

Beide Klubs stehen sich zum ersten Mal in einem Meisterschaftsspiel gegenüber. Die Ausgangsposition spricht zunächst einmal für die Einheimischen, die immerhin schon drei Siege quittierten und zweimal unentschieden spielten. Unterbach steht weiterhin bei drei Zählern aus der Partie vor zwei Wochen in Dormagen. Während sich der SCU konzentriert auf die sonntägliche Partie vorbereiten konnte, verlor das Team von Trainer Nando Riccio (41) am Donnerstagabend noch im Kreispokal gegen den A-Kreisligisten Novesia Neuss 0:3.

Eine Besonderheit, selbst bei Amateurspielern, fällt bei Rommerskirchen besonders ins Auge. Viele Akteure sind seit ihrer Jugendzeit dem Verein verbunden. Eines dieser „Urgesteine“ ist mit Lennart Friederichs (28) auch der mit fünf Treffern beste Schütze. Vorteil Roki. Da nicht überliefert ist, ob Coach Riccio den SCU vergangenen Sonntag unter die Lupe nahm, ist dessen Kollege Cöl in der glücklichen Lage, den Gegner bereits zweimal in der laufenden Spielzeit gesehen zu haben. Das erste Mal Ende August bei der 3:5-Heimpleite noch als Coach des FC Kosova Düsseldorf. Aber der letzte Eindruck, eben der in Gerresheim, ist natürlich nachhaltiger: „Das war von beiden Teams ein ausgesprochen gutes Bezirksligaspiel. Ich habe mir einige wesentliche Punkte notiert und unsere Mannschaft in dieser Woche darauf im Training eingestellt.“ Und Cöl ergänzt: „Als Gastmannschaft versuchte Rommerskirchen, schnell von Abwehr auf Angriff umzuschalten, weit geschlagene Diagonalpässe waren dabei ein probates Mittel.“

Über die eigene taktische Ausrichtung sagt der Coach: „Wir müssen in der Defensive genauso so stabil und konsequent auftreten wie letzten Sonntag. Andererseits werden wir wohl mehr Chancen herausspielen als gegen die defensivstarken Jüchener. Wir fahren jedenfalls nicht dorthin, nur um unsere Pflicht zu erfüllen, sondern wollen etwas Zählbares mitnehmen.“ Mithin auch ein Auftrag für den technisch guten und immer besser ins Team findenden Shunta Murakami, der in seinen bisher vier Einsätzen drei Tore erzielte.