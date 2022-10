Pralles Punktekonto und viel Harmonie Trotz einiger Widerstände ist Burgen/Veldenz in der A-Liga sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Das Thema SG-Erweiterung treibt den Vorstand aber weiter um.

„Die Jungs sind mit ganzem Herzen bei der Sache. Auch die Trainingsbeteiligung ist top. Die geplatzte SG-Erweiterung hat uns intern zusammengeschweißt“, sagt Haas. Nicht nur die Punkteausbeute an sich stimme, sondern auch die spielerischen und kämpferischen Leistungen. Im jüngsten Heimspiel gegen die SG Laufeld/Buchholz habe die Mannschaft zudem viel Moral bewiesen und nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand in der 90. Minute noch den vielumjubelten Ausgleich durch Marvin Bauer erzielt. Doch in der längeren Nachspielzeit – Gästetorwart Leon Schermann hatte sich verletzt – wollten die Gastgeber zu viel. „Unsere Verteidigung war zu weit aufgerückt, und prompt nutzte Laufeld diese Lücke zum 4:3“, so Haas im Rückblick. Das jüngste Match bei der SG Dhrontal/Haag/Morath/Merscheid wurde abgesagt: Die Hunsrücker baten coronabedingt um eine Verlegung. „Weil wir auch ein paar Angeschlagene hatten, kam uns das umso gelegener“, lässt der Burgener Clubchef durchblicken. Bitter für sein Team: Der Kader wird durch die Knieverletzung von Angreifer Michael Mayer (vier Treffer in sechs Einsätzen) nicht nur fürs Duell am Sonntag ab 14.30 Uhr in Burgen gegen den SV Niederemmel, sondern wohl mindestens für die weiteren Partien bis Ende Oktober zusätzlich ausgedünnt.