Prackenbacher Reserve setzt lauf fort. 5:4 Erfolg gegen SG Gotteszell

Die Reserve des SV Prackenbach setzt den Lauf fort und ist jetzt drei Spiele ungeschlagen. Beim Heimspiel gegen die SG Gotteszell/Teisnach setzte man sich mit 5:4 durch. - Brunner mit drei Buden und ein Freistoßknaller von Hagl.

Die Anfangsminuten Waren ausgeglichen, ehe Brunner Matthias nach Vorlage von Traimer Sebastian, per Abschluss zum 1:0 Führungstreffer vollendete. Wenige Minuten glich der Gast durch Zahlauer Lucas zum 1:1 aus. Etwas kurios erzielte Traimer Sebastian das 2:1. - Traimer Sebastian zieht drauf und er wurde noch aus der Luft vom TW Graßl gelegt, aber die Kugel war im Netz. Prackenbach blieb am drücker und der überragende Brunner Matthias setzte sich in der 30. Minute außerhalb vor dem Kasten durch, stellte einen Gästespieler kalt und setzt vor TW Graßl zum 3:1 ein. In der 35. Minute bereitete Hagl Manuel den vierten Treffer vor, als er das Gerät weiterleitete und Brunner Matthias zum 4:1 erhöhte. Der Gast markierte dann in der 40. Minute durch Zahlauer Lucas das 4:2, dies der Pausenstand war.