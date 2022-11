Pipinsried installiert Peuker als neuen Coach Der ehemalige Kicker des FC Augsburg und Jahn Regensburg wird neuer Chefanweiser des Regionalligisten

"Ich bin froh, dass wir als Verein Frank so kurzfristig für das Engagement beim FC Pipinsried überzeugen konnten. Ich bin zuversichtlich, dass er mit seiner Erfahrung der Mannschaft die nötigen Impulse geben kann, damit wieder entsprechende Leistungen auf dem Platz gezeigt werden können", lässt Pipinsrieds Sportlicher Leiter Tarik Sariskal wissen. Am Montag-Vormittag hatte noch alles auf eine interne Lösung hingedeutet. "Der neue Coach muss passen - es wird definitiv keinen Schnellschuss geben. Es kann gut sein, dass wir es bis zum Winter intern regeln", sagte der FCP-Fußballboss, der nun aber schneller als gedacht, eine passende Lösung präsentieren konnte.







Mit Peuker wurde ein Mann aus der Region verpflichtet, der schon in früheren Jahren als Trainerkandidat beim Dorfverein gehandelt wurde. Nach dem aus den vergangenen zehn Partien nur sechs Zähler verbucht werden konnten, stehen die Pipinsrieder Fußballer mittlerweile mit dem Rücken zur Wand. Zum Rückrundenstart und Peuker-Einstand gastiert das derzeit zwei Punkte schlechter gestellte B-Team der SpVgg Greuther Fürth im Landkreis Dachau. Gegen das kleine "Kleeblatt" sind drei Punkte eigentlich Pflicht, zumal dann das schwere Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt und die mehr als anspruchsvolle Hausaufgabe gegen den Aufstiegsanwärter Würzburger Kickers anstehen.