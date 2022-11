Pfeddersheimer Nackenschlag in der Nachspielzeit Oberligist kassiert bei Tabellenführer TuS Koblenz kurz vor Schluss das 0:1

KOBLENZ. Bitterer hätte dieser Nachmittag für die Oberliga-Fußballer der TSG Pfeddersheim nicht enden können. „Es ist extrem schwer, jetzt die richtigen Worte zu finden“, sagt Interimstrainer Björn Miehe, der nach der überraschenden Trennung von Daniel Wilde die Mannschaft gegen die TuS Koblenz betreute. Bis in die Nachspielzeit hinein sah der 42-Jährige ein Team, das sich in jeden Ball und Zweikampf reinwarf und bis zuletzt am Punktgewinn schnupperte.

Gute Leistung sorgt für Hoffnung

„Nach dieser für uns alle turbulenten Woche so eine Leistung beim Tabellenführer abzuliefern, davor ziehe ich den Hut“, betont Björn Miehe. Ein letzter Angriff über die linke Koblenzer Seite verhinderte den aus TSG-Sicht „verdienten Lohn“. Die erste Minute der Nachspielzeit lief bereits, als TuS-Spieler Elijon Shaqiri nach der Hereingabe am zweiten Pfosten vergessen wurde und zum späten 1:0-Sieg der Koblenzer traf. „Es ist extrem bitter, dass die Leistung der Jungs nicht belohnt wurde“, macht Miehe klar, dass man sich nichts vorzuwerfen habe. „Wir wollten hier was mitnehmen, haben bis zum Schluss daran geglaubt“, berichtet der Trainer. Bis auf eine Riesenchance nach sieben Minuten, als ein TuSler am Ball vorbei trat, habe man wenig zugelassen. „Von hinten raus haben wir immer wieder sauber Fußball gespielt, wenngleich wir vorne keine Torgefahr entwickelt haben“, spricht Björn Miehe von einem leistungsgerechten Remis zur Pause.