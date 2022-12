Peter Streutgens engagiert sich beim Bezirksligisten VfL Tönisberg Der Experte aus Wachtendonk steigt beim Kempener Traditionsverein, der über kurz oder lang zurück in die Landesliga möchte, als Sportlicher Leiter ein.

Peter Streutgens hat es nicht lange auf dem Sofa ausgehalten, um am Wochenende in Ruhe die Spiele seines 1. FC Köln am Fernseher verfolgen zu können.

Erfolge als Trainer und Funktionär

Der Wachtendonker Unternehmer, der in der jüngeren Vergangenheit zunächst als Trainer den GSV Geldern von der Kreisliga B bis hinauf in die Bezirksliga geführt hatte, später als Sportlicher Leiter an der Rückkehr des TSV Wachtendonk-Wankum in die Landesliga beteiligt war und zuletzt in dieser Funktion die Reserve des SV Straelen auf Vordermann gebracht hatte, bleibt dem Amateurfußball in der Region erhalten.

Der 55-Jährige verstärkt ab sofort als Sportlicher Leiter das Kompetenz-Team des Bezirksligisten VfL Tönisberg, der aktuell in der Gruppe 4, in der auch die Mannschaften aus dem Kreis Kleve/Geldern vertreten sind, Platz fünf belegt. In Zusammenarbeit mit Josef Cherfi (ebenfalls Sportlicher Leiter) und Sportdirektor Marcus Bister möchte Peter Streutgens dafür sorgen, dass der Traditionsverein aus Kempen möglichst schnell wieder in die Landesliga zurückkehrt. Dort gehörte der VfL Tönisberg viele Jahre lang praktisch schon zum Inventar.