Pascal Weber wechselt im Winter zum KFC Uerdingen Statt Hilden spielt Pascal Weber ab Januar für den KFC Uerdingen - sein Abschiedsspiel in Monheim fällt aus.

Die Partie des VfB 03 Hilden beim 1. FC Monheim am Freitagabend sollte das Abschiedsspiel für den Torjäger werden, doch sie fällt aus. Nach 23 Jahren schließt sich „Calli“ Weber schon zum 1. Januar dem Oberliga-Konkurrenten KFC Uerdingen an.

„Calli hatte Anfragen mehrerer Vereine vorliegen und sich letztlich für den KFC entschieden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen aus Uerdingen verliefen sehr harmonisch, sodass wir uns schnell auf eine zufriedenstellende Abwicklung für alle Seiten einigen konnten“, sagt Hildens Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer. Er ergänzt: „Callis sportlicher und persönlicher Wert für uns ist nicht in Worte zu fassen. Er hinterlässt definitiv eine große Lücke, wobei wir ihm nur das Beste für die Zukunft wünschen. Er hat sich gegenüber dem Verein immer fair verhalten und in der Vergangenheit alle Entscheidungen im Interesse des VfB getroffen. Nun ist es sein Wunsch nach Veränderung, dem wir voller Wehmut entsprochen haben.“

Ein Regionalligist ist es nicht geworden, aber vielleicht wird er es ja mit diesem Zugang noch: Pascal Weber verlässt wie erwartet den VfB 03 Hilden noch in diesem Winter und wechselt zum 1. Januar zum Tabellenzweiten der Fußball-Oberliga, dem KFC Uerdingen. 327 Spiele, 161 Tore, 54 Assists lautet die Bilanz von „Calli“ Weber in seinen 23 Jahren in Hilden. Die Partie am Freitag beim 1. FC Monheim sollte sein Abschiedsspiel werden, doch diese wurde kurzfristig abgesagt (siehe Info-Kasten). Damit war der 7:0-Erfolg beim 1. FC Kleve vergangenen Sonntag, bei dem er doppelt traf, Webers letztes Spiel für den VfB.

Als Eigengewächs des VfB 03 Hilden war Weber mit seinen 19 Saisontoren maßgeblich am Oberligaaufstieg 2012/13 beteiligt. Mit der Vizemeisterschaft im Vorjahr konnte er seinen größten sportlichen Erfolg feiern. 38 Scorerpunkte in 30 Spielen sprechen eine eindeutige Sprache. Zudem ist er seit der Saison 2020/21 als Athletiktrainer eingebunden.

„Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr mir der VfB am Herzen liegt. Ich spiele jetzt schon 23 Jahre für den VfB und kann es selbst kaum glauben, dass ich jetzt den Verein wechsele. Ich verbinde mit dem Verein so viele positive Erinnerungen, für die ich sehr dankbar bin. Dennoch freue ich mich unheimlich auf die neue Herausforderung, und sehe beim KFC Uerdingen sowohl auf als auch neben dem Platz sehr viel Potenzial. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sehr schnell überzeugt. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen bedanken, die mir den Wechsel ermöglicht haben. Das ist im Winter und dann auch noch zu einem Konkurrenten nicht selbstverständlich. Ein großer Dank geht natürlich auch an alle Fans des VfB Hilden, die uns über so viele Jahre hinweg immer unterstützt haben. Zu guter Letzt möchte ich natürlich auch dem Trainerteam und der Mannschaft danken, denn ohne sie hätte ich niemals so eine erfolgreiche Zeit beim VfB haben können. Ich verlasse den Verein nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge, und freue mich auf das Wiedersehen“, sagt Weber.