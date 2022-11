„Paar Ausfälle“: SC Baldham-Vaterstetten muss zum Derby nach Markt Schwaben Gastgeberinnen mit Verletzten

Nach zwei Siegen am Stück hat die Frauenmannschaft des SC Baldham-Vaterstetten in der Fußball-Kreisliga einen Dämpfer kassiert. Das Team von Stefan Schunck unterlag in einem Nachholspiel beim Post-SV München mit 0:2.