Ostercappeln noch in Schlagweite Aktuell steht das Team von Wiho Heimbach auf Platz 12 der Tabelle, der Abstand auf den Qualifikationsplatz beträgt vier Punkte.

"Es wird noch ein beschwerlicher Weg, um einen Platz für die neue Kreisliga zu sichern", Wiho Heimbach als Trainer der Ostercappelner geht die Rückrunde aber optimistisch an. Der Coach, der sich mit dem Verein auf ein weiteres Jahr der Zusammenarbeit geeinigt hat setzt auf mannschaftliche Geschlossenheit und Lerneffekte aus unnötigen Punktverlusten in der Hinserie. So wurden die Spiele gegen Achmer oder Hollage II erst in der Nachspielzeit durch Unkonzentriertheiten verloren, die Punktverluste schmerzten. Nach Möglichkeit sollen solche Dinge in der Zukunft vermieden werden, darauf will der 34jährige in der Vorbereitung, die am 31.1.2023 beginnt und Testspiele gegen Belm, SF Lechtingen II und TuS Neuenkirchen vorsieht, hinarbeiten. Als Neuzugang kam Philipp Oelmeyer zur Mannschaft.

Mit Matthias Filusch und Andreas Rother als Co-Trainer, Nils Greife als Torwarttrainer, Jan Niklas Böhm als Fitnesstrainer und Lukas Bölscher als Betreuer bleiben wichtige Stützen in der neuen Saison mit an Bord. Ausscheiden wird der langjährige Torwartrainer Wolfgang Freibüter, der andere Aufgaben im Verein übernehmen soll.