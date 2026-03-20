Offiziell: SC Neheim verpflichtet nächsten Oberliga-Spieler

Neheims Sportlicher Leiter Ulrich Mayer (l.) begrüßt Neuzugang Nr. 6, Nasim Chatar. – Foto: SC Neheim

Der ambitionierte Landesligist SC Neheim hat auf dem Transfermarkt einmal mehr nachgelegt und den nächsten Top-Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Wie bereits schon spekuliert, wechselt nach Erik Dier mit Nasim Chatar der nächste Spieler von Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl nach Neheim.

Wie auch Dier stammt der 20-jährige Chatar aus Meschede und spielt damit bald wieder in der Nähe seiner Heimatstadt. Die SG Finnentrop/Bamenohl hatte ihn im Sommer 2024 von seinem langjährigen Jugendverein SV Lippstadt 08 verpflichtet. Dort hatte er seit 2019 bis auf ein einjähriges Intermezzo beim TSC Eintracht Dortmund gespielt, feierte mit der U15 den Aufstieg in die damals klassenhöchste Regionalliga und kam für die U17 in der Bundesliga zum Einsatz. Am Schloss Bamenohl bestritt Chatar zum Zeitpunkt der Bekanntgabe seines Wechsels 37 Oberliga-Spiele.

"Seine Stärken liegen in seiner Schnelligkeit, seiner Intensität im Spiel sowie in seiner Flexibilität auf mehreren Positionen", schreibt der Arnsberger Landesligist über seinen Neuzugang. Er bringe "großes Entwicklungspotenzial und eine hohe Einsatzbereitschaft mit. Eigenschaften, die perfekt zum Weg des SC Neheim passen."