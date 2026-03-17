Neheimer Transferoffensive geht weiter: Oberliga-Stammspieler kommt

Erik Dier (r.) mit Neheims Sportlichem Leiter Ulrich Mayer. – Foto: SC Neheim

Nachdem man sich in dieser Saison allmählich aus dem Aufstiegsrennen in der Landesliga Staffel 2 verabschiedet hat, soll die Rückkehr in die Westfalenliga des SC Neheim im Sommer 2027 endlich gelingen. Das dürfte man jedenfalls klar aus den bereits auf Hochtouren laufenden Transferaktivitäten interpretieren.

Mit Maurice Buckesfeld , Jann Conrads und Marlon Hellmann , die alle vom abstiegsbedrohten Westfalenligist SV Westfalia Soest kommen, und Denis Rodrigues Gomes, Urgestein vom Lokalrivalen SV Hüsten 09 aus der Bezirksliga, haben sich die Arnsberger bereits namhaft verstärkt. Nun hat der SC Neheim das nächste dicke Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt, denn Erik Dier wird zur neuen Saison ins Binnerfeld wechseln.

Der 23-Jährige wird mit der Erfahrung von mindestens 45 Oberliga-Einsätzen seine Zelte beim SCN aufschlagen. Seit 2024 spielt Dier für die SG Finnentrop/Bamenohl und avancierte dort schnell zum Stammspieler im Mittelfeld. Dier, der aus Meschede stammt und ab Sommer somit wieder näher an seiner Heimat ist, wechselte damals im Doppelpack mit Davin-Jay Emde (heute leihweise beim SuS Langscheid/Enkhausen) von seinem langjährigen Jugendverein TuS Sundern ans Schloss Bamenohl und könnte also bald, sollte der Klassenerhalt gelingen, wieder auf seinen Ex-Club treffen.

So ganz unverbunden ist Erik Dier dem SC Neheim aber nicht. Von 2014 bis 2016 spielte er bereits in der Jugend der Rot-Weißen, ehe er nach einem Jahr beim SV Lippstadt 08 den Weg nach Sundern fand. "Mit seiner Dynamik, Leidenschaft und Qualität soll er unserem Team zusätzliche Impulse geben", schreibt der SC Neheim bei seiner Vorstellung.