Oberligist leiht Defensivspieler vom Regionalligisten aus FC Nöttingen mit einer Verstärkung von den Würzburger Kickers.

Der gebürtige Weinheimer spielte zunächst in den Nachwuchsleistungszentren des SV Waldhof Mannheim und der TSG Hoffenheim. Für die Kraichgauer spielte er drei Jahre. Nach einer Spielzeit beim FC Astoria Walldorf wechselte er in den Nachwuchs des Karlsruher SC. In 19 Spielen führte er die Badener als Spielführer der U19 Bundesligamannschaft aufs Feld.

Der 19-Jährige wechselt vom bayrischen Regionalligisten Würzburger Kickers auf Leihbasis bis Saisonende nach Nöttingen. Erst im Sommer heuerte der 1,90 m große Defensivspieler aus der U19 des Karlsruher SC bei den aufstiegsambitionierten Mainfranken an. Im Profiteam der Kickers konnte er sich gegen die sehr starke Konkurrenz noch nicht durchsetzen. In Nöttingen soll er nun die für seine Ausbildung dringend benötigte Spielpraxis bekommen.

Würzburg wird derzeit vom ehemaligen FCN-Spieler Marco Wildersinn trainiert. „Ich habe mit Marco mehrfach in dieser Sache telefoniert. Würzburg wollte den talentierten Innenverteidiger nicht abgeben und überließ dem Spieler selbst die Entscheidung“ so FCN-Chef Dirk Steidl. „Wir freuen uns, dass er sich letztendlich für uns entscheiden hat“ so Steidl weiter.

