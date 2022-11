Oberliga: Topspiel am Uhlenkrug, spannende Duelle im Keller Der VfB Homberg und TuRU Düsseldorf sowie der ETB Schwarz-Weiß Essen und der VfB 03 Hilden tragen die Topspiele oben wie unten in der Oberliga Niederrhein aus.

Am 18. Spieltag der Oberliga Niederrhein spielen die SSVg Velbert und der KFC Uerdingen bereits am Freitag. Während am Samstag Union Nettetal Ratingen 04/19 fordert, steht der ETB Schwarz-Weiß Essen am Sonntag schon ab 14 Uhr vor einem Topspiel gegen den VfB 03 Hilden. Für den SV Sonsbeck geht es beim Schlusslicht FSV Duisburg um wichtige Punkte, der TSV Meerbusch und der 1. FC Kleve wollen im direkten Duell den Vorsprung auf die Abstiegszone weiter ausbauen. Zwischen dem VfB Homberg und TuRU Düsseldorf steht ein Krisengipfel an.

Die Oberliga-Fans müssen in der kommenden Woche ohne ihre Liga auskommen - das gilt aber nahezu für den gesamten Amateurfußball, der an Totensonntag pausiert. Im Niederrheinpokal steht das Viertelfinale an, aus der Oberliga sind nur noch der SV Sonsbeck und Ratingen 04/19 (direktes Duell, 19. November) und der TSV Meerbusch (gegen den 1. FC Bocholt, 23. November) vertreten.

19. Spieltag

Sa., 26.11.22 14:15 Uhr SV Sonsbeck - TVD Velbert

So., 27.11.22 14:30 Uhr MSV Düsseldorf - SC Union Nettetal

So., 27.11.22 14:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - KFC Uerdingen 05

So., 27.11.22 14:30 Uhr 1. FC Kleve - VfB Homberg

So., 27.11.22 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FSV Duisburg

So., 27.11.22 15:00 Uhr Cronenberger SC - Sportfreunde Baumberg

So., 27.11.22 15:00 Uhr Germania Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20

So., 27.11.22 15:00 Uhr FC Kray - SSVg Velbert

So., 27.11.22 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch

So., 27.11.22 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - ETB Schwarz-Weiß Essen

