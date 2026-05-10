Oberliga Niederrhein live: So laufen Auf- und Abstiegskampf!

Oberliga Niederrhein: Nach dem Sieg von Ratingen 04/19 müssen der KFC Uerdingen und der VfB 03 Hilden nachziehen. Im Keller können die Klubs den Vorsprung auf die Abstiegszone vergrößern, weil der VfB Homberg verloren hat. So laufen die Sonntagsspiele des 31. Spieltags:
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve
So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch
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