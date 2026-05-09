2:0: Nur Sonsbeck jubelt bei Klingers Comeback

Bei wunderschönem Sommerwetter gelangten die Sonsbecker Gäste durch einen ruhenden Ball in Führung. Linus Krajac brachte den Eckstoß ins Zentrum, wo Niklas Binn zur Führung einnickte (17.). Die personell arg gebeutelten Jüchener - bei denen selbst Cheftrainer Daniel Klinger als Spieler einsprang -, mussten daraufhin eine kleine Drangphase des SVS überstehen, ehe der Aufsteiger auch selbst offensive Akzente setzten konnte. Klinger selbst war auch mit einer Flanke beteiligt, als Merveil Tekadiomana mit seinem Kopfball das Gehäuse nur knapp verfehlte (34.). Dann wieder Sonsbeck. Zunächst verpasste Krajac die dicke Möglichkeit zum 2:0 (37.), woraufhin Binn auf Zuspiel von Marco De Stefano den Doppelpack schnürte (44.).

Im zweiten Durchgang taten sich die Jüchener schwer, noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. Die Ampelkarte für Giovanni Multari erschwerte die Mühen zusätzlich (62.). So konnte Sonsbeck den Vorsprung gut verwalten, verpasste gar in Person von Semih Güngör noch die dicke Chance auf die Entscheidung. Maurice Bender parierte im Tor der Gastgeber allerdings stark (76.). So können sich die Jüchener nicht aus der eigenen Negativserie befreien. Im Tableau zieht Sonsbeck vorbei. Beide Teams können sich im Abstiegskampf noch nicht sicher fühlen.

VfL Jüchen-Garzweiler – SV Sonsbeck 0:2

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Jochen Schumacher, Miguel Jason Franz Bügler, Jeremy Fabiano Gaudian, Giovanni Multari, Daniel Klinger (82. Ben Venhaus), Tim Hintzen, Alexander Hahn (65. Lucas Esser), Tobias Lippold, Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer

SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß (52. Ruben Joan Martens), Jannis Pütz, Linus Krajac, Semih Güngör (83. Philip Pokora), Marco De Stefano (72. Luca Janßen), Klaus Keisers (90. Leon Hammerschmidt), Niklas Binn (78. Daniel Gorden Raul) - Trainer: Heinrich Losing - Co-Trainer: Jan Schmitz

Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Niklas Binn (17.), 0:2 Niklas Binn (44.)

Gelb-Rot: Giovanni Multari (62./VfL Jüchen-Garzweiler/wiederholtes Foulspiel)

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