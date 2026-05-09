 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

2:0: Nur Sonsbeck jubelt bei Klingers Comeback

Oberliga Niederrhein: Der VfL Jüchen-Garzweiler taumelt dem Saisonende weiter entgegen. Auch gegen den SV Sonsbeck setzte es eine Pleite ohne eigenen Torerfolg. Jüchens Trainer Daniel Klinger gab sein Comeback als Spieler.

von André Nückel · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser
Sonsbeck springt für den Moment auf Platz zehn.
Sonsbeck springt für den Moment auf Platz zehn. – Foto: Arno Wirths

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Der SV Sonsbeck bezwingt dank zweier Treffer von Niklas Binn den VfL Jüchen-Garzweiler. Auf Seiten der Jüchener gab Trainer Daniel Klinger im Zuge der engen Personalsituation sein Comeback.

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Doppelter Binn vermiest Jüchen das Klinger-Comeback

Heute, 16:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
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Abpfiff

Bei wunderschönem Sommerwetter gelangten die Sonsbecker Gäste durch einen ruhenden Ball in Führung. Linus Krajac brachte den Eckstoß ins Zentrum, wo Niklas Binn zur Führung einnickte (17.). Die personell arg gebeutelten Jüchener - bei denen selbst Cheftrainer Daniel Klinger als Spieler einsprang -, mussten daraufhin eine kleine Drangphase des SVS überstehen, ehe der Aufsteiger auch selbst offensive Akzente setzten konnte. Klinger selbst war auch mit einer Flanke beteiligt, als Merveil Tekadiomana mit seinem Kopfball das Gehäuse nur knapp verfehlte (34.). Dann wieder Sonsbeck. Zunächst verpasste Krajac die dicke Möglichkeit zum 2:0 (37.), woraufhin Binn auf Zuspiel von Marco De Stefano den Doppelpack schnürte (44.).

Im zweiten Durchgang taten sich die Jüchener schwer, noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. Die Ampelkarte für Giovanni Multari erschwerte die Mühen zusätzlich (62.). So konnte Sonsbeck den Vorsprung gut verwalten, verpasste gar in Person von Semih Güngör noch die dicke Chance auf die Entscheidung. Maurice Bender parierte im Tor der Gastgeber allerdings stark (76.). So können sich die Jüchener nicht aus der eigenen Negativserie befreien. Im Tableau zieht Sonsbeck vorbei. Beide Teams können sich im Abstiegskampf noch nicht sicher fühlen.

VfL Jüchen-Garzweiler – SV Sonsbeck 0:2
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Jochen Schumacher, Miguel Jason Franz Bügler, Jeremy Fabiano Gaudian, Giovanni Multari, Daniel Klinger (82. Ben Venhaus), Tim Hintzen, Alexander Hahn (65. Lucas Esser), Tobias Lippold, Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer
SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß (52. Ruben Joan Martens), Jannis Pütz, Linus Krajac, Semih Güngör (83. Philip Pokora), Marco De Stefano (72. Luca Janßen), Klaus Keisers (90. Leon Hammerschmidt), Niklas Binn (78. Daniel Gorden Raul) - Trainer: Heinrich Losing - Co-Trainer: Jan Schmitz
Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Niklas Binn (17.), 0:2 Niklas Binn (44.)
Gelb-Rot: Giovanni Multari (62./VfL Jüchen-Garzweiler/wiederholtes Foulspiel)

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Liveticker: 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
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Holzheimer SG
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SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
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Hombergs Tor fällt zu spät

Gestern, 19:30 Uhr
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VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
3
1
Ratingen 04/19 hat im Titelrennen am Freitag gegen den VfB Homberg vorgelegt - mehr hier!

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve
So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch

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