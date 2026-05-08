 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

VfB Homberg verliert in Ratingen im ersten Durchgang

Tabellenführer Ratingen 04/19 eröffnet den 31. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit einem 3:1 gegen den VfB Homberg, baut den Vorsprung im Titelrennen zunächst aus und hält den direkten Konkurrenten KFC Uerdingen sowie den VfB 03 Hilden unter Druck, während Homberg auf einem Abstiegsplatz bleibt.

von André Nückel · Heute, 21:39 Uhr · 0 Leser
Ratingen und Homberg brauchen beide den Sieg.
Ratingen und Homberg brauchen beide den Sieg. – Foto: Ulrich Laakmann

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KFC Uerdingen
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DJK Frintrop

Frühe Tore und eine dominante erste Halbzeit bringen Ratingen 04/19 den nächsten Sieg im Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein. Für den VfB Homberg wird die Lage im Tabellenkeller dagegen immer prekärer.

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Liveticker: Ratingen 04/19 - VfB Homberg

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
3
1
Abpfiff

Tabellenführer Ratingen 04/19 hat im ersten Spiel des 31. Spieltags seine Pflichtaufgabe erfüllt und den VfB Homberg mit 3:1 geschlagen. Durch den Erfolg baut Ratingen den Vorsprung an der Spitze zunächst auf vier Punkte aus und setzt die direkten Verfolger KFC Uerdingen sowie den VfB 03 Hilden unter Druck. Für Homberg verschärft sich die Situation im Tabellenkeller dagegen weiter, denn die Mannschaft bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Die Gastgeber sorgten bereits früh für klare Verhältnisse. In der 19. Minute brachte Rinor Rexha Ratingen in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Ali Hassan Hammoud bereits auf 2:0. Homberg fand gegen die offensivstarken Gastgeber kaum Zugriff und kassierte vor der Pause den nächsten Rückschlag: Nach einem Foulelfmeter traf Emre Demircan in der 38. Minute zum 3:0-Halbzeitstand. Homberg betrieb durch Leon Schütz in der 78. Minute immerhin noch Ergebniskosmetik, konnte dem Spiel aber keine entscheidende Wendung mehr geben. Für Ratingen ist der Sieg ein weiterer wichtiger Schritt im engen Titelrennen der Oberliga Niederrhein, in dem jeder Ausrutscher inzwischen unmittelbare Auswirkungen haben kann.

Homberg hingegen bleibt bei 33 Punkten stehen und steckt weiter tief im Abstiegskampf fest. Weil die Konkurrenz im Tabellenkeller zuletzt mehrfach punktete, wächst der Druck auf die Mannschaft zusätzlich. Während Ratingen von der Spitze grüßt und den Traum vom Aufstieg weiter am Leben hält, muss der VfB dringend Antworten im Kampf um den Klassenerhalt finden. Der Abstiegsplatz bleibt vorerst die Realität.

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Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck

Morgen, 16:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
16:00live

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Liveticker: 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

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Liveticker: Blau-Weiß Dingden - ETB SW Essen

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

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Liveticker: SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live

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Liveticker: 1. FC Kleve - FC Büderich

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00live

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Liveticker: TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

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Liveticker: VfB 03 Hilden - Holzheimer SG

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:30

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Liveticker: SC St. Tönis - VfB Homberg

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve
So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch

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