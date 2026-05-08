VfB Homberg verliert in Ratingen im ersten Durchgang

Tabellenführer Ratingen 04/19 hat im ersten Spiel des 31. Spieltags seine Pflichtaufgabe erfüllt und den VfB Homberg mit 3:1 geschlagen. Durch den Erfolg baut Ratingen den Vorsprung an der Spitze zunächst auf vier Punkte aus und setzt die direkten Verfolger KFC Uerdingen sowie den VfB 03 Hilden unter Druck. Für Homberg verschärft sich die Situation im Tabellenkeller dagegen weiter, denn die Mannschaft bleibt auf einem Abstiegsplatz.
Die Gastgeber sorgten bereits früh für klare Verhältnisse. In der 19. Minute brachte Rinor Rexha Ratingen in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Ali Hassan Hammoud bereits auf 2:0. Homberg fand gegen die offensivstarken Gastgeber kaum Zugriff und kassierte vor der Pause den nächsten Rückschlag: Nach einem Foulelfmeter traf Emre Demircan in der 38. Minute zum 3:0-Halbzeitstand. Homberg betrieb durch Leon Schütz in der 78. Minute immerhin noch Ergebniskosmetik, konnte dem Spiel aber keine entscheidende Wendung mehr geben. Für Ratingen ist der Sieg ein weiterer wichtiger Schritt im engen Titelrennen der Oberliga Niederrhein, in dem jeder Ausrutscher inzwischen unmittelbare Auswirkungen haben kann.
Homberg hingegen bleibt bei 33 Punkten stehen und steckt weiter tief im Abstiegskampf fest. Weil die Konkurrenz im Tabellenkeller zuletzt mehrfach punktete, wächst der Druck auf die Mannschaft zusätzlich. Während Ratingen von der Spitze grüßt und den Traum vom Aufstieg weiter am Leben hält, muss der VfB dringend Antworten im Kampf um den Klassenerhalt finden. Der Abstiegsplatz bleibt vorerst die Realität.
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Das ist der nächste Spieltag
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve
So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch
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