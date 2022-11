Oberliga-Experten-Tipp mit Simon Machula FuPa Westfalen präsentiert wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit den Tipps und Prognosen eines Oberliga-Funktionärs.

FuPa: "In Erndtebrück brennt der Baum. Coach Trevisi ist zurückgetreten, ein "Maulwurf" innerhalb der Mannschaft wird gesucht. Der letzte Sieg datiert von 2. Oktober. Vreden musste sich am vorigen Wochenende nach einer Vier-Spiele-Serie erstmals wieder geschlagen geben und haderte mit dem Spielglück beim 0:2 gegen Clarholz. Für Vreden ist es mit das weiteste Auswärtsspiel der Saison. Die Erndtebrücker Spieler müssen unter dem jungen Co-Trainer Kaiser ein Zeichen setzen, nachdem sie in der Posse um Trevisi nicht besonders gut in der Öffentlichkeit dastehen, und werden dies auch tun."

FuPa: "Ein allgemein schwierig zu tippender Spieltag, das macht das Topspiel zum Auftakt am Samstagnachmittag bereits klar. Die beste Defensive der Liga trifft auf die zweitbeste Offensive der Liga. Bövinghausens Qualität ist unbestritten. Wenn der Einsatz stimmt, spielt die Truppe wie ein kommender Meister, so in der 1. Halbzeit gegen Erndtebrück. Aber die Westfalia steht dem nur wenig nach. Im Stile einer Spitzenmannschaft wurde Gievenbeck am vorigen Wochenende 5:0 weggeschossen. FuPa geht den Kompromiss ein und tippt ein Remis."

Machula: "Der ASC ist der klare Favorit und Delbrück bisher ohne Heimsieg. Daher tippe ich auf einen Sieg des ASC."

Machula: 0:2

FuPa: 1:3

TSG Sprockhövel - SV Schermbeck

FuPa: "Schermbeck ist mit vier Siegen in Folge die Mannschaft der Stunde. Bei Sprockhövel geht es mit nur einem Punkt aus den letzten drei Partien bergab. Es droht der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Nicht unmöglich, dass beide Serien hier enden, zu unberechenbar stellt sich manchmal die weitestgehend ausgeglichene Oberliga dar. Aber FuPa setzt auf "The trend is your friend" und glaubt an den fünften Dreier des SVS."

Machula: "Schermbeck ist derzeit das Formstärkste Team und daher holen Sie sich in Sprockhövel den fünften Sieg in Serie."

Machula: 1:2

FuPa: 1:2

SC Paderborn 07 II - SC Preußen Münster II

FuPa: "Die Reserve-Mannschaften duellieren sich mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Während Münster nicht aufsteigen darf, ist es bei Paderborn schon ein kleines Ziel, wenn es auch in der laufenden Spielzeit aufgrund der Verjüngung des Kaders nicht so ausgegeben wurde. Aber die Tabelle macht deutlich, dass der SCP oben dran ist und es schaffen kann. In Münster läuft diese Saison einfach alles zusammen, ein "goldener Jahrgang", der nach der Meisterschaft greifen kann. FuPa setzt auf ein Remis."

Machula: "Fußballerisch treffen wahrscheinlich die beiden besten Teams aufeinander. Beide wollen offensiv Fußball spielen und daher tippe ich auf viele Tore. Am Ende hat aber Münster die Nase vorn."

Machula: 2:3

FuPa: 2:2

Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh

FuPa: "Lotte mit vier Niederlagen in Folge. Nur ein einziges Tor wurde erzielt. Gütersloh verpasste am vorigen Wochenende den vierten Sieg in Folge und möchte natürlich direkt wieder Fahrt aufnehmen, um sich vor dem Nachholspiel gegen Erndtebrück am Totensonntag-Wochenende perfekt zu positionieren. Grundsätzlich sind die Trends absolut gegenläufig, so dass FuPa auch hier auf eine Fortsetzung dieser setzt und glaubt, dass sich Güterslohs Abschlusspech vom vorigen Wochenende in das Gegenteil umkehrt."

Machula: "Gütersloh hat vom letzten Spieltag was gut zu machen und könnte davon profitieren, dass sich die Teams oben die Punkte gegenseitig abnehmen. Daher setze ich auf einen Auswärtssieg des FC Gütersloh."

Machula: 0:2

FuPa: 1:4

TuS Ennepetal - SG Finnentrop/Bamenohl

FuPa: "Man weiß nie, wann eine Negativserie endet. Sieben Niederlagen in Folge und seit 422 Minuten hat Ennepetal kein Tor mehr erzielt. Nichts spricht für die Gastgeber, da die Sauerländer am vorigen Wochenende selbst den Bock nach drei Niederlagen umstoßen konnten und mit dem 3:0 gegen Lotte einen Befreiungsschlag landeten. Ennepetals Coach Dragan Petkovic sagte nach der 0:2-Niederlage bei Münster II: "Wir können auf dieser Leistung aufbauen. Heute haben wir gegen das spielstärkste Team der Liga gespielt. Vielleicht hätte es gegen einen anderen Gegner, der nicht so gut ist, gereicht." FuPa ist mutig und tippt ein Remis.

FuPa: 1:1