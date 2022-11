Oberliga-Experten-Tipp mit Rainer Sobiech FuPa Westfalen präsentiert wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit den Tipps und Prognosen eines Oberliga-Trainers.

In der Vorwoche legte FuPa Westfalen eine Glanzleistung hin und tippte im Vergleich mit Gütersloh-Coach Julian Hesse sieben von neun Tendenzen richtig .

ASC 09 Dortmund - TSG Sprockhövel

FuPa: "Aplerbeck hätte sich in Paderborn durchaus einen Punkt verdient gehabt, fuhr aber mit leeren Händen nach Hause. Sprockhövel verpasste zuhause einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf gegen Siegen und kommt nicht so richtig vom Fleck. FuPa tippt im Flutlichtspiel auf einen knappen Heimsieg."

Sobiech: "Der ASC ist punktemäßig bislang zuhause durchwachsen unterwegs, aber unter Wert geschlagen. Die TSG Sprockhövel auswärts noch ohne Punkt. Das wird auch so bleiben, ist mein Tipp."

Sobiech: 2:0

FuPa: 2:1

SV Schermbeck - SC Paderborn 07 II

FuPa: "Ein weiteres Flutlichtspiel am Freitagabend. Wie erwähnt überzeugten die Ostwestfalen gegen Aplerbeck nicht vollends, die Serie hält aber. Zuletzt verlor der SCP am 2. Spieltag. Mit Schermbeck steht der aktuell Drittplatzierte im Power-Ranking gegenüber. In den letzten fünf Spielen stand viermal die Null. Das wird gegen die Ostwestfalen nicht klappen, aber ein Remis ist drin."

Sobiech: "Beide Teams aktuell in sehr guter Form, vermutlich wird es ein sehr enges Spiel."

Sobiech: 1:1

FuPa: 2:2

TuS Bövinghausen - TuS Erndtebrück

FuPa: "Unerschrocken ob der schlechten Nachrichten, die es über den Präsidenten zu lesen gab, fuhren die Dortmunder in Gievenbeck einen klaren Auswärtssieg ein. In Erndtebrück geht derzeit kaum etwas. Zuletzt gab es drei Niederlagen und ein Unentschieden. Kaum vorstellbar, dass für die Wittgensteiner hier etwas drin ist."

Sobiech: "Der TuS Bövinghausen wird sich das zu Hause nicht nehmen lassen und feiert einen Heimsieg."

Sobiech: 3:1

FuPa: 4:1

SpVgg Vreden - Victoria Clarholz

FuPa: "Clarholz ist neben Münster II die positive Überraschung der Saison. Aber auch Vreden ist inzwischen seit vier Spielen ungeschlagen. Beide laufen also mit viel Selbstvertrauen auf, so dass man sich wahrscheinlich neutralisieren wird. Mit einem Punkt könnten beide leben."

Sobiech: "In diesem Spiel kann alles passieren, daher setze ich auf den Heimvorteil."

Sobiech: 2:1

FuPa: 1:1

1. FC Gievenbeck - Westfalia Rhynern

FuPa: "Die Topspielniederlage gegen Gütersloh wird Rhynern schnell abschütteln. Wenn die Westfalia sich von jeglichem Druck befreien kann, wird man dank der eigenen Qualität in Gievenbeck wieder gewinnen. Die Münsteraner verloren zuletzt gegen Gütersloh und Bövinghausen, gegen die Topteams ist also eher weniger zu holen."