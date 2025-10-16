Oberliga-Experten-Tipp mit Ömer Akman (Türkspor Dortmund)

Den 11. Spieltag hat Ömer Akman, Kapitän von Türkspor Dortmund, für euch getippt. FuPa Westfalen hat zusätzlich kurze Einschätzungen abgegeben.

Am 10. Spieltag erreichten sowohl Timur Karagülmez, Kapitän des SV Schermbeck, als auch FuPa Westfalen mit jeweils nur drei bzw. vier richtigen Tendenzen bescheidene Ergebnisse. Exakt korrekte Vorhersagen waren gar nicht dabei.

FuPa: "Gievenbeck tritt bislang zuhause wesentlich stärker auf und knüpft an den starken Westfalenpokal-Auftritt an. Bei Ennepetal macht "eine Schwalbe noch keinen Sommer". Es gibt nach dem "peinlichen" Kreispokal-Aus unter der Woche die achte Niederlage im zehnten Spiel."

TSG Sprockhövel - SpVgg Vreden

FuPa: "Für eine gute Leistung in Wattenscheid konnte sich der Aufsteiger nichts kaufen. Es gab die vierte Niederlage im fünften Spiel. Gegen die formstarken Vredener reicht es zuhause zumindest zu einem Remis."

FuPa: 1:1

Akman: 3:1

SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund

FuPa: "Die Aplerbecker treten äußerst stabil auf und finden in der Offensive immer wieder Lösungen, um die Partien für sich zu entscheiden. Dies wird auch beim SVS der Fall sein, der seinen einzigen Dreier bislang am 1. Spieltag geholt hat."

FuPa: 1:4

Akman: 0:2

SV Westfalia Rhynern - SpVgg Erkenschwick

FuPa: "Rhynern betreibt Wiedergutmachung für die Topspielniederlage in Aplerbeck und verschärft die Krise bei der SpVgg, die sich nach dem Komplettumbruch noch nicht gefunden hat."

Rhynern: 4:1

Akman: 3:0

FC Eintracht Rheine - SV Lippstadt 08

FuPa: "Lippstadt findet in Rheine zur bislang gewohnten Effizienz zurück."

FuPa: 1:2

Akman: 2:2

DSC Arminia Bielefeld II - TSV Victoria Clarholz

FuPa: "Die neuformierte Bielefelder U21 wird immer stärker und gewinnt - wie schon Verl vor einer Woche in Clarholz - durch einen späten Treffer."

FuPa: 1:0

Akman: 2:2

TuS Hiltrup - SG Wattenscheid 09

FuPa: "Hiltrup wird alles reinwerfen, aber gegen Wattenscheid reicht es nicht."

FuPa: 1:2

Akman: 1:3

SG Finnentrop/Bamenohl - RW Ahlen

FuPa: "Es spricht eigentlich nichts dafür, warum Ahlen gerade auf dem Sauerländer Kunstrasen in die Spur finden sollte. In einem hart umkämpften Spiel gewinnt Bamenohl knapp."

FuPa: 3:2

Akman: 1:1

SC Verl II - SC Preußen Münster II

FuPa: "Eine ausgeglichene Partie zwischen den U-Mannschaften endet leistungsgerecht unentschieden."

FuPa: 2:2

Akman: 2:4