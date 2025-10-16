FC Gütersloh standesgemäß in Schüren - Gievenbeck-Gala in Schermbeck

Vor 550 Zuschauern in Schüren war der Favorit klar: Gütersloh, unterstützt von einer Vielzahl an Fans, ließ von Beginn an keinen Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Bereits in der 5. Minute erzielte Julius Langfeld das 0:1 für die Gäste mit einem präzisen Schuss von der Strafraumkante. Schüren hatte zwar in der 3. Minute eine große Chance, doch der Heber des Stürmers ging über das Tor. Gütersloh übernahm schnell die Kontrolle und konnte in der 33. Minute durch Henri Bollmann auf 0:2 erhöhen. Bollmann verwandelte einen abgefälschten Querpass per Kopf. Nur wenige Minuten später war es erneut Bollmann, der nach einem Querpass von Langfeld mit einem Schuss ins rechte untere Eck auf 0:3 stellte (40.).

Nach der Halbzeitpause schien das Spiel entschieden, doch Schüren gab nicht auf. In der 65. Minute gelang Florian Marth der Anschlusstreffer zum 1:3, nachdem er einen Nachschuss im leeren Tor versenkte. Doch Gütersloh antwortete prompt: David Winke erhöhte in der 71. Minute auf 1:4, bevor er in der 82. Minute nach einer Ecke sogar auf 1:5 einköpfte. In der Schlussphase zeigte der FC Gütersloh seine Dominanz weiterhin: Winke erzielte in der 87. Minute sein drittes Tor zum 1:6, bevor Patrik Twardzik in der 90. Minute mit einem sensationellen Schuss aus 30 Metern den Endstand von 1:7 herstellte. Trotz der klaren Niederlage konnte Schüren einige positive Aspekte mitnehmen, während Gütersloh als verdienter Sieger den Platz verließ.

BSV Schüren – FC Gütersloh 1:7

BSV Schüren: Muhammed Acil, Gilmar Veigas Mendes, Andreas Lüder, Dino Dzaferoski, Philipp Rosenkranz (80. Chris Matuszak), Florian Marth (72. Mert Ergüven), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Max Maßmann, Arif Et (86. Jannik Benning), Kevin Brümmer (86. Aaron Schramm) - Trainer: Sascha Rammel

FC Gütersloh: Roman Schabbing, Leo Weichert, Justus Henke (80. Jannis Wagner), David Winke, Henri Bollmann, Niklas Barthel, Aleksandar Kandic (84. Hannes John), Erik Lanfer, Jan-Lukas Liehr (75. Luis Frieling), Julius Langfeld (75. Patrik Twardzik), Paolo Maiella - Trainer: Julian Hesse

Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 550

Tore: 0:1 Julius Langfeld (5.), 0:2 Henri Bollmann (33.), 0:3 Henri Bollmann (40.), 1:3 Florian Marth (65.), 1:4 David Winke (71.), 1:5 David Winke (82.), 1:6 David Winke (87.), 1:7 Patrik Twardzik (90.)