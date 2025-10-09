Oberliga-Experten-Tipp mit Timur Karagülmez (SV Schermbeck)

Am 9. Spieltag tippte Christopher Hennes, Kapitän der SG Finnentrop/Bamenohl, sensationelle sieben von neun Tendenzen richtig. Die 2:1-Siege des SC Preußen Münster II (in Sprockhövel) und des SV Westfalia Rhynern (gegen Schermbeck) waren sogar absolut korrekt. Dagegen kam FuPa mit nur vier richtigen Tendenzen nicht an.
Über den 10. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Timur Karagülmez, Kapitän des SV Schermbeck, gesprochen.
SV Lippstadt 08 - DSC Arminia Bielefeld II
Karagülmez: "Lippstadt setzt die Heimserie fort."
Karagülmez: 2:1
FuPa: 1:1
SpVgg Erkenschwick - FC Eintracht Rheine
Karagülmez: "Ich tippe auf eine Punkteteilung."
Karagülmez: 1:1
FuPa: 2:1
ASC 09 Dortmund - SV Westfalia Rhnyern
Karagülmez: "Das Topspiel der Woche. Der ASC fährt einen Heimsieg dank eines treffsicheren Maxi Podehl ein."
Karagülmez: 2:1
FuPa: 3:2
TSV Victoria Clarholz - SC Verl II
Karagülmez: "In Clarholz ist es immer schwer zu spielen. Aber glaube, die junge Truppe des SC Verl erkämpft sich einen Punkt."
Karagülmez: 2:2
FuPa: 1:1
SpVgg Vreden - 1. FC Gievenbeck
Karagülmez: "Gievenbeck holt sich drei Punkte und verliert den Anschluss nach oben nicht."
Karagülmez: 1:2
FuPa: 1:1
SG Wattenscheid 09 - TSG Sprockhövel
Karagülmez: "Ich muss leider meinen Freund Ibrahim Bulut enttäuschen. Mit den Fans im Rücken und der individuellen Qualität holt Wattenscheid den nächsten Heimsieg."
Karagülmez: 3:1
FuPa: 4:1
SC Preußen Münster II - TuS Hiltrup
Karagülmez: "Die Zweitvertretung der Preußen holt sich den Derbysieg."
Karagülmez: 2:0
FuPa: 2:1
SG Finnentrop/Bamenohl -Türkspor Dortmund
Karagülmez: "Ein schweres Auswärtsspiel für Ömer Akman & Co, aber ich glaube, sie erkämpfen sich die drei Punkte."
Karagülmez: 1:2
FuPa: 3:2
TuS Ennepetal - Rot Weiss Ahlen
Karagülmez: "Lewe holt sein ersten Dreier."
Karagülmez: 1:3
FuPa: 1:3