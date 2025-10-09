Oberliga-Experten-Tipp mit Timur Karagülmez (SV Schermbeck)

Über den 10. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Timur Karagülmez, Kapitän des SV Schermbeck, gesprochen.

Am 9. Spieltag tippte Christopher Hennes, Kapitän der SG Finnentrop/Bamenohl, sensationelle sieben von neun Tendenzen richtig. Die 2:1-Siege des SC Preußen Münster II (in Sprockhövel) und des SV Westfalia Rhynern (gegen Schermbeck) waren sogar absolut korrekt. Dagegen kam FuPa mit nur vier richtigen Tendenzen nicht an.

SpVgg Erkenschwick - FC Eintracht Rheine

Karagülmez: "Ich tippe auf eine Punkteteilung."

Karagülmez: 1:1

FuPa: 2:1

ASC 09 Dortmund - SV Westfalia Rhnyern

Karagülmez: "Das Topspiel der Woche. Der ASC fährt einen Heimsieg dank eines treffsicheren Maxi Podehl ein."

Karagülmez: 2:1

FuPa: 3:2

TSV Victoria Clarholz - SC Verl II

Karagülmez: "In Clarholz ist es immer schwer zu spielen. Aber glaube, die junge Truppe des SC Verl erkämpft sich einen Punkt."

Karagülmez: 2:2

FuPa: 1:1

SpVgg Vreden - 1. FC Gievenbeck

Karagülmez: "Gievenbeck holt sich drei Punkte und verliert den Anschluss nach oben nicht."

Karagülmez: 1:2

FuPa: 1:1

SG Wattenscheid 09 - TSG Sprockhövel

Karagülmez: "Ich muss leider meinen Freund Ibrahim Bulut enttäuschen. Mit den Fans im Rücken und der individuellen Qualität holt Wattenscheid den nächsten Heimsieg."

Karagülmez: 3:1

FuPa: 4:1

SC Preußen Münster II - TuS Hiltrup

Karagülmez: "Die Zweitvertretung der Preußen holt sich den Derbysieg."

Karagülmez: 2:0

FuPa: 2:1

SG Finnentrop/Bamenohl -Türkspor Dortmund

Karagülmez: "Ein schweres Auswärtsspiel für Ömer Akman & Co, aber ich glaube, sie erkämpfen sich die drei Punkte."

Karagülmez: 1:2

FuPa: 3:2

TuS Ennepetal - Rot Weiss Ahlen

Karagülmez: "Lewe holt sein ersten Dreier."

Karagülmez: 1:3

FuPa: 1:3