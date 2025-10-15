Westfalen- und Kreispokal LIVE: Sechs Oberligisten im Einsatz

Im Westfalenpokal kommt es zum Duell der Oberligisten SV Schermbeck und 1. FC Gievenbeck. Außerdem fordert Westfalenligist BSV Schüren den Regionalligisten FC Gütersloh heraus.
Im Kreispokal Hagen möchten die Oberligisten TuS Ennepetal (bei Bezirksligist FC Hellas/Makedonikos Hagen) und TSG Sprockhövel (beim Bezirksligist VfB Schwelm) in das Viertelfinale einziehen.
Außerdem sind die Oberligisten TuS Hiltrup (bei Landesligist Borussia Münster, Kreispokal Münster) und RW Ahlen (bei A-Ligist TuS Wadersloh, Kreispokal Beckum) im Einsatz.
Westfalenpokal
BSV Schüren – FC Gütersloh
BSV Schüren: Muhammed Acil, Gilmar Veigas Mendes, Andreas Lüder, Dino Dzaferoski, Philipp Rosenkranz, Florian Marth, Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Max Maßmann, Arif Et, Kevin Brümmer - Trainer: Sascha Rammel
FC Gütersloh: Roman Schabbing, Leo Weichert, Justus Henke, David Winke, Henri Bollmann, Niklas Barthel, Aleksandar Kandic, Erik Lanfer, Jan-Lukas Liehr, Julius Langfeld, Paolo Maiella - Trainer: Julian Hesse
SV Schermbeck – 1. FC Gievenbeck
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi, Christopher Stöhr, Jos Krechting, Mustafa Gürpinar, Eren Özat, Bilal Akhal, Venis Uka, Jamal El Mansoury - Trainer: Engin Yavuzaslan
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil, Jonas Tepper, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Marvin Holtmann, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Alexander Wiethölter, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Kreispokal Beckum
TuS Wadersloh – Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Mattias Hanchard, Dominik Limprecht, Fabian Holthaus, Gianluca Di Vinti, Sergio Baris Gucciardo, Erik Heidbrink, Hakan Sezer, Kadir Kosar - Trainer: René Lewejohann
Kreispokal Münster
Borussia Münster – TuS Hiltrup
Borussia Münster: Philipp Oluts, Jan Henrik Springeneer, Georg Konrad Schrader, Samir Bodowe, Leon Walters, Cebrail Demir, Nils Burchardt, Mats Klosa, Hafani Bouraima, Tim Hermann, Diaoul Tchadjobo - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener - Trainer: Jannick Wischmeier
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Justin Mittmann, Lukas Berger, Till Dresemann, Enoch Moussa, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Felix Hesker, Linus Gröger, Marko Costa Rocha - Trainer: Marcel Stöppel
Kreispokal Hagen
FC Hellas Makedonikos Hagen – TuS Ennepetal
FC Hellas Makedonikos Hagen: Luis Marc Rödel, Konstantinos Statharas, Alexandros Mavroudakis, Nataniel Basista, Mohamad Ali Hosein, Sofoklis Ioannidis, Dustin Laggies, Yunus Özalp, Juri Marinelli, Fatmir Shala, Nico Lisewski - Trainer: Christos Sampsonidis
TuS Ennepetal: Tim Vogt, Joshua Tollas, Tomislav Simic, Kjell Friedenberg, Luca David Feist, Armel-Aurel Nkam, Stanley Antwi-Adjej, Zakaria Elhankouri, Ramin Roodbareki Shabani, Julian Kray, Erijon Topojani - Trainer: Leon Enzmann - Co-Trainer: Fabien Henning
VfB Schwelm – TSG Sprockhövel
VfB Schwelm: Xhiraldo Mhillaj, Fabian Külpmann, Leon Herweg, Yunus Emre Karadavut, Fabrice Neda, Rico Peter Hein, Lucas Bernhard Kupfer, Ayman Mchichou, Alessandro Tundo, Gianluca Muzzi, Fabian Pusic - Trainer: Marco Menge
TSG Sprockhövel: Philipp Knälmann, Ishak Dogan, Deniz Yasar, Luca Max Baur, Ibrahim Bulut, Jonah Husseck, Aleksander Dimitrov, Agon Arifi, Jason Stevens, Zakaria Anhari, Finlay Sube - Trainer: Andrius Balaika
Kreispokal Hochsauerlandkreis
