Westfalen- und Kreispokal LIVE: Sechs Oberligisten im Einsatz

+ 17 weitere

+ 17 weitere

Im Westfalenpokal kommt es zum Duell der Oberligisten SV Schermbeck und 1. FC Gievenbeck. Außerdem fordert Westfalenligist BSV Schüren den Regionalligisten FC Gütersloh heraus.

Im Kreispokal Hagen möchten die Oberligisten TuS Ennepetal (bei Bezirksligist FC Hellas/Makedonikos Hagen) und TSG Sprockhövel (beim Bezirksligist VfB Schwelm) in das Viertelfinale einziehen.

Außerdem sind die Oberligisten TuS Hiltrup (bei Landesligist Borussia Münster, Kreispokal Münster) und RW Ahlen (bei A-Ligist TuS Wadersloh, Kreispokal Beckum) im Einsatz.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.