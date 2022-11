Oberliga: Der SSVg Velbert siegt 3:1 beim FC Kray Oberliga Niederrhein: Der Favorit baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Max Machtemes hat am Spieltag seinen Vertrag bei den Velbertern verlängert.

Zum Auftakt des 19. Spieltags in der Oberliga Niederrhein stand mal wieder die SSVg Velbert auf dem Platz, aber diesmal nicht daheim, wo der Spitzenreiter gerne schon am Freitagabend vorlegt. Diesmal wurde beim FC Kray in Essen gespielt, und dank eines 3:1-Erfolges hat die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas den Vorsprung auf den KFC Uerdingen zumindest bis zum Sonntag auf sieben Zähler ausgebaut

Machtemes hat Vertrag verlängert

Die Velberter waren in Kray zwar von Beginn an die bessere Mannschaft, erspielten sich aber zunächst nicht die ganz klaren Möglichkeiten - auch deshalb, weil der FC Kray zumindest gut verteidigte und in Jan Fauseweh einen gut aufgelegten Torhüter zwischen den Pfosten hatte. Kurz vor der Pause begann sich abzuzeichnen, dass Eckbälle an diesem Tag der Schlüssel für die Velberter sein sollten. In der 45. Minute landete ein solcher an der Strafraumgrenze bei Manuel Schiebener, der diesen von dort zum taktisch besten Zeitpunkt versenkte. Sieben Minuten nach der Pause war es Robin Hilger, der nach einer Ecke den zweiten Ball an den zweiten Pfosten bekam und ihn dort einköpfte. Und auch das dritte Tor der Velberter fiel nach einer Ecke, auch hier war es bei Tristan Duschke ein zweiter Abschlussversuch, als er den Ball von der Latte abprallend verwertete. Zwar kamen gut zehn Minuten vor dem Ende auch die Essener durch den eingewechselten Harding Beira zu ihrem Treffer, enger wurde es dann aber nicht mehr. Der Sieg der Gäste war am Ende also auch verdient.

Bei den Velbertern gibt es schon vor dem Spiel gute Neuigkeiten, denn der Verein gab auf seiner Homepage die Vertragsverlängerung von Max Machtemes bekannt, der seit fünf Jahren fester Bestandteil der Ersten Mannschaft ist. Das Ziel, das der Mittelfeldspieler mit der SSVg hat, benennt er dabei auf Homepage sehr eindeutig: "Wir wollen zurück in die Regionalliga, und die Zeichen stehen gut. Es macht Spaß, in diesem Team zu spielen, wir wollen alle dasselbe und arbeiten gemeinsam hart daran, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen." froh ist auch der Vorstandsvorsitzende Oliver Kuhn, der ebenfalls zitiert wird: "Wir sind stolz und glücklich, dass Max diesen Weg mit uns gemeinsam weitergeht."