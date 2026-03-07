Oberliga-Debüt von Max Kruse: Harnik-Dreierpack bei Dassendorf-Sieg

Ein Blitzstart, ein Dreierpack von Martin Harnik und das Debüt von Max Kruse im Hamburger Oberhaus: Die TuS Dassendorf hat am 26. Spieltag der Oberliga Hamburg einen klaren Erfolg gefeiert und den TSV Buchholz mit 4:1 (4:0) besiegt. Während Dassendorf weiter im Meisterschaftsrennen mitmischt, bleibt Buchholz im Kampf um den Klassenerhalt unter Druck.
Die Partie am Wendelweg begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der ersten Minute profitierte Harnik von einem folgenschweren Fehler von Buchholz-Keeper Tim Burgemeister und schob zur frühen Führung ein. Dassendorf blieb danach dominant und erhöhte wenig später: Nachdem Harnik zunächst noch gescheitert war, reagierte Fabian Friedemann Graudenz am schnellsten und drückte den Abpraller zum 2:0 über die Linie (13.).
Nur drei Minuten später folgte das nächste Highlight: Mattia Maggio schlug eine präzise Flanke in den Strafraum, wo Harnik per Flugkopfball sehenswert zum 3:0 traf (16.). Für Buchholz entwickelte sich die Anfangsphase zum Albtraum - und der Ex-Bundesliga-Profi war noch nicht fertig. Nach einem starken Lauf über die linke Seite von Karim Ay stand Harnik erneut richtig und stellte bereits in der 25. Minute auf 4:0. Mit diesem Blitz-Dreierpack verdoppelte der ehemalige Stürmer, der am häufigsten für den VfB Stuttgart auflief, seine bisherige Saison-Ausbeute.
Damit war die Partie früh entschieden. Die Mannschaft von Trainer Özden Kocadal kontrollierte das Geschehen, während Buchholz vor allem darauf bedacht war, weiteren Schaden zu vermeiden. Nach knapp einer Stunde nahm Dassendorf dann den überragenden Harnik vom Platz - für ihn kam mit Max Kruse ein weiterer prominenter Name in die Partie (56.). Auf den Einsatz des prominenten Winter-Zugangs warteten die TuS-Fans seit seiner Ankunft. Kruse, der dank Zweitspielrecht auch weiter in Berlin für den BSV Dersim kickt, hatte ordentliche Szenen, blieb aber ohne Treffer im Oberliga-Debüt. Stattdessen nutzte Mahmoud Haidar einen Fehler zum Ehrentreffer der Gäste (74.).
Die TuS Dassendorf hat nur noch vier Punkte Rückstand auf den Eimsbütteler TV, der seit Freitag neuer Tabellenführer der Oberliga Hamburg ist. Zur Einordnung ist aber wichtig zu erwähnen, dass der ETSV Hamburg nur einen Zähler, aber dafür auch drei Spiele weniger als der ETV bestritten hat. Auch Dassendorf lief zweimal weniger als der neue Spitzenreiter auf. Buchholz bleibt nach aktuellem Stand sechs Punkte vor der Abstiegszone.
Wie der Oberliga-Spieltag läuft, erfahrt ihr hier.
TuS Dassendorf – TSV Buchholz 08 4:1
TuS Dassendorf: Tobias Braun, Eyke Hendrik Kleine (64. Jordan Jeremiah Brown), Yannik Nuxoll, Selcuk Rinal, Sven Möller, Okan Adil Kurt (56. Kristof Kurczynski), Fabian Friedemann Graudenz (56. Julian Robin von Haacke), Nathanael Kukanda, Mattia Maggio (64. Maximilian Thilo Dittrich), Martin Harnik (56. Max Kruse), Karim Ay - Trainer: Özden Kocadal
TSV Buchholz 08: Tim Burgemeister, Patrick Böhmker, Alpay Can Altuntas (19. Milaim Buzhala), Jonas Fritz, Torben Rembacz (46. Jan Matthees), Kilian Labott, Yago Sun Nikolaus Hahne, David Rene Mrozek Glischinski (75. Phil Noah Wyludda), Niklas Schulz, John-Ruben Cassel (64. Till Strohbehn), Robin Tzinevrakis (46. Mahmoud Haidar) - Trainer: Christoph Behrens
Schiedsrichter: Michael Ehrenfort
Tore: 1:0 Martin Harnik (1.), 2:0 Fabian Friedemann Graudenz (13.), 3:0 Martin Harnik (16.), 4:0 Martin Harnik (25.), 4:1 Mahmoud Haidar (74.)
