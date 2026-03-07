Oberliga-Debüt von Max Kruse: Harnik-Dreierpack bei Dassendorf-Sieg

Die Partie am Wendelweg begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der ersten Minute profitierte Harnik von einem folgenschweren Fehler von Buchholz-Keeper Tim Burgemeister und schob zur frühen Führung ein. Dassendorf blieb danach dominant und erhöhte wenig später: Nachdem Harnik zunächst noch gescheitert war, reagierte Fabian Friedemann Graudenz am schnellsten und drückte den Abpraller zum 2:0 über die Linie (13.).

Nur drei Minuten später folgte das nächste Highlight: Mattia Maggio schlug eine präzise Flanke in den Strafraum, wo Harnik per Flugkopfball sehenswert zum 3:0 traf (16.). Für Buchholz entwickelte sich die Anfangsphase zum Albtraum - und der Ex-Bundesliga-Profi war noch nicht fertig. Nach einem starken Lauf über die linke Seite von Karim Ay stand Harnik erneut richtig und stellte bereits in der 25. Minute auf 4:0. Mit diesem Blitz-Dreierpack verdoppelte der ehemalige Stürmer, der am häufigsten für den VfB Stuttgart auflief, seine bisherige Saison-Ausbeute.

Kruse nach knapper Stunde mit Oberliga-Debüt

Damit war die Partie früh entschieden. Die Mannschaft von Trainer Özden Kocadal kontrollierte das Geschehen, während Buchholz vor allem darauf bedacht war, weiteren Schaden zu vermeiden. Nach knapp einer Stunde nahm Dassendorf dann den überragenden Harnik vom Platz - für ihn kam mit Max Kruse ein weiterer prominenter Name in die Partie (56.). Auf den Einsatz des prominenten Winter-Zugangs warteten die TuS-Fans seit seiner Ankunft. Kruse, der dank Zweitspielrecht auch weiter in Berlin für den BSV Dersim kickt, hatte ordentliche Szenen, blieb aber ohne Treffer im Oberliga-Debüt. Stattdessen nutzte Mahmoud Haidar einen Fehler zum Ehrentreffer der Gäste (74.).