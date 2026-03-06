ETV übernimmt Oberliga-Spitze, TSV Sasel gewinnt Neun-Tore-Spektakel

Der SC Victoria Hamburg hat bei TuRa Harksheide seinen ersten Sieg im Jahr 2026 eingefahren. Zunächst gingen die Gastgeber durch Felix Möller in Führung (25.), doch nur zwei Minuten später glich Moritz Erichsen aus (27.). In einer ausgeglichenen Partie entschied schließlich Luca Joel Palzer die Begegnung in der 75. Minute zugunsten der Gäste. Victoria rückt damit zumindest vorübergehend auf Rang drei vor - mindestens bis zum Spiel der TuS Dassendorf am Samstag.

Der ETSV Hamburg hat eine Niederlage beim FC Süderelbe zwar spät verhindert, musste die Tabellenführung aber dennoch abgeben. Zunächst brachte Erolind Krasniqi die Gäste früh in Führung (13.), ehe Fabio Parduhn noch vor der Pause ausglich (36.).

In der Schlussphase sah es danach aus, als würde Süderelbe die Überraschung perfekt machen: Alwin Weber traf nämlich zum 2:1 (82.) - sein zweiter Treffer seit seiner Ankunft vom Wuppertaler SV. Doch der ETSV schlug kurz vor Schluss zurück, als Nick Selutin in der 89. Minute den Ausgleich erzielte. Trotz des Punktgewinns rutscht der ETSV hinter den Eimsbütteler TV auf Rang zwei ab. Immerhin: Der neue Zweite hat noch drei Nachholspiele in der Hinterhand und sollte früher oder später wieder an die Spitze zurückkehren.

Mohamed schießt den ETV an die Spitze