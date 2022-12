Oberbernbach stoppt die Allstars Beim Weihnachtscup des BC Aichach wird klassischer Hallenkick mit Bande geboten

Mit dem Rücken zum Tor dreht sich Sebastian Kinzel nach recht, täuscht einen Schuss an und geht dann nach links. Doch die Zeit ist knapp. Es laufen die letzten Sekunden des Spiels. Ein kurzer Blick und ein trockener Abschluss mit rechts. Der Ball schlägt im Netz ein während gleichzeitig die Schlusssirene ertönt – 2:2 aus. Das war nur einer seiner acht Treffer beim Weihnachtscup des BC Aichach, mit denen sich Kinzel auch die Torjägerkanone. Insgesamt sieben Teams traten beim Traditionsturnier im klassischen Hallenfußball gegeneinander an. Am Ende setzte sich der vor rund 270 Zuschauern der SC Oberbernbach im Finale gegen die Allstars durch.