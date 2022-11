Oberalting-Trainer Dötsch: „Halte das Ganze für einen Riesenmist“ - Kritik an neuem Modus Nach Ende der Herbstrunde

Das auf zwei Jahre angelegte Pilotprojekt im Fußballkreis Zugspitze sieht vor, dass die Teams nicht mehr im klassischen System gegeneinander antreten, sondern nach der Winterpause in Auf- und Abstiegsrunde aufgeteilt werden. Zustimmung und Vorfreude waren im Vorfeld groß, zuletzt wurde immer mehr Kritik laut. Zeit für ein Zwischenfazit.

Landkreis – Mehr Spannung war das wohl gewichtigste Argument bei der Einführung des neuen Modus im Fußballkreis Zugspitze: Diese sollte durch gleich zwei Entscheidungen innerhalb einer Saison erhöht werden. Tatsächlich ging es für einige Mannschaften schon vor der Winterpause um viel: Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen etwa hatte beim SV Ohlstadt ein echtes Endspiel um den Einzug in die Aufstiegsrunde. Andere schauten mit einem Auge gebannt auf andere Plätze, wie der TSV Oberalting-Seefeld im Fernduell mit dem FC Puchheim. Ein echtes Landkreis-Finale um den Einzug in die Aufstiegsrunde bestritten die zwei A-Klassisten SG Söcking/Starnberg und TSV Hechendorf.

Erling-Andechs-Coach Öhler findet Modus „richtig geil“

Auch wenn sein Team am Ende leer ausging und in die Abstiegsrunde musste, hat Niki von Dehn, Fußballabteilungsleiter in Hechendorf, daran auch positive Erinnerungen. Er sagt: „Das war für beide Mannschaften ein absolutes Highlight.“ Auch SCPP-Vorstand Ismail Yilmaz sagt: „Es war schon interessant und mal etwas anderes. Dass wir es dann nicht geschafft haben, lag nicht am Modus, sondern an uns selbst.“ Bernd Öhler, Trainer des TSV Erling-Andechs, sieht ebenfalls viel Positives am neuen Spielsystem: „Es musste etwas passieren, der Fußball ist nicht mehr die Sportart, die überrannt wird. Ich komme beruflich rum und spreche auch viel mit Trainern aus anderen Kreisen oder außerhalb Bayerns. Die beneiden uns sehr für unseren Modus.“ Er gibt jedoch ehrlich zu: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in der Aufstiegsrunde spielen. Deswegen sage ich: Der Modus ist richtig geil. Ich verstehe aber auch die Mannschaften, die knapp gescheitert sind. Dann würde ich vielleicht ganz anders reden.“

Die Spannung und möglicherweise auch der Frust über das neue System waren allerdings besonders für die Teams groß, die um den Einzug in die Aufstiegsrunde kämpften. Für andere war dagegen schon früh in der Saison klar, dass sie mit den ersten drei Plätzen nichts zu tun haben würden. Gautinger SC und TSV Pentenried etwa waren schon bald deutlich im Hintertreffen, wussten aber gleichzeitig, dass der richtige Abstiegskampf erst im Frühjahr beginnt. Für andere, die nur kurzzeitig Hoffnungen auf die Aufstiegsrunde hatten, wurden die abschließenden Spiele zum Schaulaufen. Peter Rothamel, Technischer Leiter des SV Inning, beklagte etwa, die Partie zwischen dem SVI und dem SC Unterpfaffenhofen-Germering II habe sich angefühlt wie ein „Sommerkick“.

Besonders interessant soll es durch das neue System im Frühjahr werden, da es kein gesichertes Mittelfeld mehr gibt und alle Teams entweder um den Aufstieg oder gegen den Abstieg spielen. Spiele um die viel zitierte goldene Ananas sollen dann der Vergangenheit angehören. „Ich glaube schon, dass gerade die Aufstiegsrunden ziemlich spannend werden“, sagt etwa Gautings Abteilungsleiter Robert Stolpa, obwohl er selbst ein Befürworter des alten Systems ist.

Viele Trainer befürchten allerdings, dass die Luft für einige Mannschaften jetzt erst recht schnell raus sein wird. Wer als Vierter nur knapp an der Aufstiegsrunde gescheitert ist und mit einigen Bonuspunkten in die Frühjahrsrunde geht, dürfte wenig Sorgen haben, noch abzusteigen. So vermutet etwa Stefan Meininger, Fußballabteilungsleiter des SV Söcking, dass Teams wie die knapp gescheiterten Hechendorfer dann schon bald den Fokus auf ihre zweite Mannschaft legen werden. Wer es dagegen in die Aufstiegsrunde geschafft hat, dort aber nicht zu den Topteams zählt, kann nicht mehr in den Abstiegskampf rutschen und hat keinen Anreiz, eine möglichst gute Platzierung zu erreichen. „Wenn ich die ersten paar Spiele verliere, dann bin ich ganz schnell raus, und es geht um nichts mehr“, sagt Peter Rothamel.

Oberalting-Trainer Dötsch: „Halte das Ganze für einen Riesenmist“