»Nur« Remis - aber Vilzing »weit davon entfernt, unzufrieden zu sein«

Freilich, der oberpfälzische Vizemeister war am Samastagnachmittag die Mannschaft, die das Spiel allein aufgrund dieses Titels machen musste. Und das tat die Eibl-Truppe auch, wie beide Seiten berichten. "Vilzing hatte vielleicht 60 Prozent Spielanteile", informiert Ersan Banbal, Co-Trainer der Unterfranken. "Die DJK hatte mehr den Ball gehabt. Aber das war von uns auch so gewollt." Das Chancenverhältnis war im Gegensatz dazu ausgeglichen, wie wiederum beide Vereinsvertreter herausarbeiten.

"Die Abwehrreihen haben überzeugt", blickt Sepp Beller zurück. "Beide Mannschaften haben gut verteidigt und wenig zugelassen. Es gab letztlich nur Halbchancen - von denen aber immer so ein Ding reinfallen kann." Vor allem die Standard-Stärke der Aschaffenburger hatte man in Vilzinger Reihen auf dem Schirm. Letztlich haben aber beide Angriffsreihen die "Durchschlagskraft vermissen lassen." Wieder so eine Aussage, die auch von einem Franken getätigt worden hätte sein können.

"Es gibt bessere und schlechtere Spiele", antwortet der Vilzing-Vertreter etwas vage, wo er dieses Spiel im Reigen der bisherigen Spielzeit einordnet. "Man hat heute einfach gemerkt, dass wir im Gegensatz zu Aschaffenburg unter der Woche spielen mussten." So entwickelt sich bei heißen Temperaturen insgesamt ein Kampfspiel, das ohne Sieger blieb. "Gegen den Vizemeister nimmt man natürlich gerne einen Punkt mit. Und man kassiert gerne kein Gegentor", gibt Ersan Banbal zu. Der Co-Trainer der Gäste ist zufrieden. Sepp Beller auch...

