Wacker und FVI verfolgen Schnüdel - Hankofen lebt

Das Ergebnis spricht eine eindeutige Sprache: Die Kickers kommen weiter in dieser Spielzeit nicht so richtig auf die Füße. Die Altstadt hingegen immer mehr. 4:0 hieß es am Ende im Duell dieser beiden fränkischen Mannschaften, die unter Profibedingungen arbeiten. Eroll Zejnullahu, Felix Heim und Doppeltorschütze Jannik Graf waren die prägenden Figuren dieser Partie.