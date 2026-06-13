 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Nürnberg/Frankenhöhe: Das sind die Kreisligen und Kreisklassen 2026/27

Die vorläufige Einteilung

von btfm · Heute, 17:42 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wolfgang Zink

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So langsam nimmt die Spielzeit 2026/27 Formen an. Für die Kreisligen und Kreisklassen im Kreis Nürnberg/Frankenhöhe hat Kreisspielleiter Tamer Amet die vorläufigen Einteilungen veröffentlicht.

Die Kreisliga 1 komplettiert zur Saison ein Aufstiegs-Quartett. In der Kreisliga 2 finden der Bezirksliga-Absteiger SC Germania Nürnberg und die vormaligen Kreisklassisten SpVgg Mögeldorf 2000 II und der Türk SV Gostenhof Nürnberg. Die Kreisliga 1 besteht wie die vier Kreisklassen aus 14 Teams. In der Kreisliga 2 gehen wohl 15 Mannschaften an den Start (Stand: 7. Juni 2026). (Hier geht's zur Einteilung der Bezirksligen in Mittelfranken)

Die Kreisliga Nürnberg/Frankenhöhe 1

  1. FC Dombühl
  2. FSV Stadeln Il
  3. (SG) Mosbach-Breitenau
  4. (SG) Petersaurach/Großhaslach (Auf)
  5. SV Segringen
  6. SV Losaurach 1972 (Auf)
  7. SV Ornbau-Weidenbach
  8. SV Raitersaich
  9. SV Schalkhausen
  10. SV Viktoria Weigenheim
  11. TSV Langenzenn (Auf)
  12. TSV Schopfloch
  13. TV Dietenhofen
  14. TV Leutershausen (Auf)

Die Kreisliga Nürnberg/Frankenhöhe 2

  1. ASV Fürth
  2. ASV Veitsbronn-Siegelsdorf
  3. DJK Nbg.-Eibach
  4. FC Bayern Kickers
  5. KSD Hajduk Nürnberg
  6. Post SV Nürnberg
  7. SC Germania Nürnberg (Ab)
  8. SpVgg Mögeldorf 2000 Il (Auf)
  9. STV Deutenbach
  10. Türkspor Reichelsdorf
  11. TSV Altenberg
  12. TSV Burgfarrnbach
  13. Türk SV Gostenhof Nürnberg (Auf)
  14. Tuspo Nürnberg
  15. Vatanspor Nürnberg

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Die Kreisklasse Nürnberg/Frankenhöhe 1

  1. DJK/SV Mitteleschenbach (Auf)
  2. FC Erzberg-Wornitz
  3. FC Heide Konigshofen
  4. (SG) Burk/Beyerberg
  5. (SG) Wind
  6. SpVgg/DJK Wolfr.-Eschenbach
  7. SSV Aurach
  8. SV Großohrenbronn (Auf)
  9. TSG Geslau-Buch am Wald
  10. SV Bechhofen
  11. TSV Schnelldorf (Auf)
  12. TSV Wassertrüdingen
  13. TuS Feuchtwangen (Ab)
  14. TV Mkt. Weiltingen

Die Kreisklasse Nürnberg/Frankenhöhe 2

  1. ESV Ansbach/Eyb (Ab)
  2. RSV Sugenheim
  3. SC Wernsbach-Weihenzell
  4. (SG) Lichtenau/Sachsen (Auf)
  5. (SG) Markt Bibart/Langenfeld (Auf)
  6. (SG) Münchsteinach/Diespeck (Auf)
  7. (SG) Neuhof/Trautskirchen (Ab)
  8. SVG Steinachgrund U23 ll
  9. TSC Neuendettelsau Il
  10. TSV Elpersdorf
  11. TSV Flachslanden
  12. TSV Franken Neustadt/Aisch
  13. TSV Markt Erlbach
  14. TSV Marktbergel (Ab)

Die Kreisklasse Nürnberg/Frankenhöhe 3

  1. 1. FC Heilsbronn
  2. FC Serbia Nürnberg
  3. GSV Megas Alexandros Nbg
  4. SC Obermichelbach
  5. SF Laubendorf
  6. (SG) Oberasbach/Weinzierlein (Auf)
  7. SpVgg Nürnberg
  8. STV Deutenbach II
  9. SV Burggrafenhof
  10. SV Eyüp Sultan Nürnberg (Ab)
  11. SV Hagenbüchach
  12. TSV Altenberg Il (Auf)
  13. TSV Cadolzburg
  14. TSV Roßtal

Die Kreisklasse Nürnberg/Frankenhöhe 4

  1. ASC Boxdorf
  2. ESV Flügelrad Nürnberg
  3. ESV Rangierbahnhof Nbg. (Ab)
  4. FC Bosna Nürnberg (Ab)
  5. Post SV Nürnberg Il (Auf)
  6. SF Großgründlach
  7. SV Fürth Poppenreuth
  8. TB St. Johannis 88 Nbg
  9. TSV Buch Il
  10. TSV Altenfurt
  11. TSV Fischbach
  12. TSV Sack
  13. Tuspo Heroldsberg (Auf)
  14. VfL Nürnberg