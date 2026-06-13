Nürnberg/Frankenhöhe: Das sind die Kreisligen und Kreisklassen 2026/27

– Foto: Wolfgang Zink

So langsam nimmt die Spielzeit 2026/27 Formen an. Für die Kreisligen und Kreisklassen im Kreis Nürnberg/Frankenhöhe hat Kreisspielleiter Tamer Amet die vorläufigen Einteilungen veröffentlicht.

Die Kreisliga 1 komplettiert zur Saison ein Aufstiegs-Quartett. In der Kreisliga 2 finden der Bezirksliga-Absteiger SC Germania Nürnberg und die vormaligen Kreisklassisten SpVgg Mögeldorf 2000 II und der Türk SV Gostenhof Nürnberg. Die Kreisliga 1 besteht wie die vier Kreisklassen aus 14 Teams. In der Kreisliga 2 gehen wohl 15 Mannschaften an den Start (Stand: 7. Juni 2026). (Hier geht's zur Einteilung der Bezirksligen in Mittelfranken)

Die Kreisliga Nürnberg/Frankenhöhe 1

FC Dombühl FSV Stadeln Il (SG) Mosbach-Breitenau (SG) Petersaurach/Großhaslach (Auf) SV Segringen SV Losaurach 1972 (Auf) SV Ornbau-Weidenbach SV Raitersaich SV Schalkhausen SV Viktoria Weigenheim TSV Langenzenn (Auf) TSV Schopfloch TV Dietenhofen TV Leutershausen (Auf)

Die Kreisliga Nürnberg/Frankenhöhe 2

ASV Fürth ASV Veitsbronn-Siegelsdorf DJK Nbg.-Eibach FC Bayern Kickers KSD Hajduk Nürnberg Post SV Nürnberg SC Germania Nürnberg (Ab) SpVgg Mögeldorf 2000 Il (Auf) STV Deutenbach Türkspor Reichelsdorf TSV Altenberg TSV Burgfarrnbach Türk SV Gostenhof Nürnberg (Auf) Tuspo Nürnberg Vatanspor Nürnberg

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