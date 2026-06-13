Nürnberg/Frankenhöhe: Das sind die Kreisligen und Kreisklassen 2026/27

2026-06-12T06:52:44.557Z
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Die Kreisliga 1 komplettiert zur Saison ein Aufstiegs-Quartett. In der Kreisliga 2 finden der
Bezirksliga-Absteiger SC Germania Nürnberg und die vormaligen Kreisklassisten SpVgg Mögeldorf 2000 II und der Türk SV Gostenhof Nürnberg. Die Kreisliga 1 besteht wie die vier Kreisklassen aus 14 Teams. In der Kreisliga 2 gehen wohl 15 Mannschaften an den Start (Stand: 7. Juni 2026). ( Hier geht's zur Einteilung der Bezirksligen in Mittelfranken) Die Kreisliga Nürnberg/Frankenhöhe 1 FC Dombühl FSV Stadeln Il (SG) Mosbach-Breitenau (SG) Petersaurach/Großhaslach (Auf) SV Segringen SV Losaurach 1972 (Auf) SV Ornbau-Weidenbach SV Raitersaich SV Schalkhausen SV Viktoria Weigenheim TSV Langenzenn (Auf) TSV Schopfloch TV Dietenhofen TV Leutershausen (Auf) Die Kreisliga Nürnberg/Frankenhöhe 2 ASV Fürth ASV Veitsbronn-Siegelsdorf DJK Nbg.-Eibach FC Bayern Kickers KSD Hajduk Nürnberg Post SV Nürnberg SC Germania Nürnberg (Ab) SpVgg Mögeldorf 2000 Il (Auf) STV Deutenbach Türkspor Reichelsdorf TSV Altenberg TSV Burgfarrnbach Türk SV Gostenhof Nürnberg (Auf) Tuspo Nürnberg Vatanspor Nürnberg ______________________________________________
________________________________________________ Die Kreisklasse Nürnberg/Frankenhöhe 1 DJK/SV Mitteleschenbach (Auf) FC Erzberg-Wornitz FC Heide Konigshofen (SG) Burk/Beyerberg (SG) Wind SpVgg/DJK Wolfr.-Eschenbach SSV Aurach SV Großohrenbronn (Auf) TSG Geslau-Buch am Wald SV Bechhofen TSV Schnelldorf (Auf) TSV Wassertrüdingen TuS Feuchtwangen (Ab) TV Mkt. Weiltingen Die Kreisklasse Nürnberg/Frankenhöhe 2 ESV Ansbach/Eyb (Ab) RSV Sugenheim SC Wernsbach-Weihenzell (SG) Lichtenau/Sachsen (Auf) (SG) Markt Bibart/Langenfeld (Auf) (SG) Münchsteinach/Diespeck (Auf) (SG) Neuhof/Trautskirchen (Ab) SVG Steinachgrund U23 ll TSC Neuendettelsau Il TSV Elpersdorf TSV Flachslanden TSV Franken Neustadt/Aisch TSV Markt Erlbach TSV Marktbergel (Ab) Die Kreisklasse Nürnberg/Frankenhöhe 3 1. FC Heilsbronn FC Serbia Nürnberg GSV Megas Alexandros Nbg SC Obermichelbach SF Laubendorf (SG) Oberasbach/Weinzierlein (Auf) SpVgg Nürnberg STV Deutenbach II SV Burggrafenhof SV Eyüp Sultan Nürnberg (Ab) SV Hagenbüchach TSV Altenberg Il (Auf) TSV Cadolzburg TSV Roßtal Die Kreisklasse Nürnberg/Frankenhöhe 4 ASC Boxdorf ESV Flügelrad Nürnberg ESV Rangierbahnhof Nbg. (Ab) FC Bosna Nürnberg (Ab) Post SV Nürnberg Il (Auf) SF Großgründlach SV Fürth Poppenreuth TB St. Johannis 88 Nbg TSV Buch Il TSV Altenfurt TSV Fischbach TSV Sack Tuspo Heroldsberg (Auf) VfL Nürnberg