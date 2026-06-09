Bezirksliga bis Kreisklasse: So lief die Relegation in Mittelfranken

Nervenaufreibend, dramatisch, Relegation! In Mittelfranken flogen ab dem 19. Mai wieder die Fetzen im Abstiegskampf oder Aufstiegsrennen. Wer jubelt, wer steigt ab? Hier findet ihr den kompletten Spielplan sowie alle Ergebnisse von der Bezirksliga bis zur Kreisklasse aus den Regionen Erlangen/Pegnitzgrund, Neumarkt/Jura und Nürnberg/Frankenhöhe auf einen Blick. (Stand: 9. Juni, 11:20 Uhr)
Direkt zu allen Begegnungen der Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken.
Die 4. Runde der Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken findet statt, weil Herzogenaurach in die Landesliga aufsteigt.
1. Runde
Di., 19.05.26 18:30 Uhr KSD Hajduk Nürnberg - SpVgg Zeckern 0:2
Di., 19.05.26 18:30 Uhr Henger SV - TSV Meckenhausen 1:2
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr TSV Lonnerstadt - FC Ottensoos 0:1
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SV Arberg - TSV Katzwang 1:0
2. Runde
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SpVgg Zeckern - TSV Geschwand 7:6
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Meckenhausen - SV Marienstein 0:2
Sa., 23.05.26 16:00 Uhr 1. FC Schwand - SV Arberg 1:3
Sa., 23.05.26 16:00 Uhr SC Germania Nürnberg - FC Ottensoos 1:4
3. Runde
Do., 28.05.26 18:30 Uhr TSV Meckenhausen - SC Germania Nürnberg 4:3
Do., 28.05.26 18:30 Uhr TSV Geschwand - 1. FC Schwand 0:2
4. Runde
Di., 02.06.26 18:30 Uhr TSV Meckenhausen - 1. FC Schwand 2:1
Zur Relegation Kreisliga Erlangen-Pegnitzgrund.
Qualifikation
Do., 21.05.26 18:30 Uhr ASV Michelfeld - ASV Weisendorf II 1:4
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SV Weilersbach - SpVgg Dürrbrunn 2:3
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FSV Weißenbrunn - TSV Brand 66 6:7
So., 24.05.26 16:00 Uhr ATSV Forchheim - SpVgg Reuth 1:3
Di., 26.05.26 18:30 Uhr ASV Weisendorf II - ASV Herpersdorf 3:0
2. Runde
Mi., 27.05.26 18:30 Uhr SpVgg Dürrbrunn - SpVgg Reuth 2:4
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr ASV Weisendorf II - TSV Brand 66 5:4
3. Runde
Mi., 03.06.26 18:30 Uhr SpVgg Dürrbrunn - TSV Brand 66 4:2
Zur Relegation Kreisklasse Erlangen-Pegnitzgrund.
1. Runde
Do., 21.05.26 18:30 Uhr 1. FC Röthenbach - SG Hetzles/Kleinsendelbach 5:1
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SpVgg Etzelskirchen - TV 1848 Erlangen II 0:1
Sa., 23.05.26 15:00 Uhr TSV Vestenbergsgreuth - SC Eltersdorf U23 II 3:4
Sa., 23.05.26 16:00 Uhr TSV Kirchehrenbach - SG Kühlenfels / K.birkig II 2:0
So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV Elbersberg - SG Betzenstein / Bronn 3:0
Mo., 25.05.26 14:00 Uhr Türk SK Röthenbach - DJK Weingarts 4:1
2. Runde
Mi., 27.05.26 18:30 Uhr TV 1848 Erlangen II - SC Eltersdorf U23 II 0:3
Do., 28.05.26 18:30 Uhr TSV Elbersberg - TSV Kirchehrenbach 0:1
Fr., 29.05.26 18:30 Uhr 1. FC Röthenbach - Türk SK Röthenbach 5:1
3. Runde
Di., 02.06.26 18:30 Uhr Türk SK Röthenbach - TV 1848 Erlangen II 1:3
Fr., 05.06.26 18:30 Uhr TV 1848 Erlangen II - TSV Elbersberg 3:1
Zur Relegation zur Kreisliga Neumarkt-Jura.
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Markt Berolzheim/Meinheim - SC Großschwarzenlohe II 1:4
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TV Eckersmühlen - TV 1879 Hilpoltstein 0:1
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Winkelhaid - SC Polsingen 5:2
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Allersberg - FSV Berngau 0:2
2. Runde
Mi., 27.05.26 18:30 Uhr TV 1879 Hilpoltstein - TSV Winkelhaid 2:1
Mi., 27.05.26 18:30 Uhr SC Großschwarzenlohe II - FSV Berngau 5:1
3. Runde
Mi., 03.06.26 18:30 Uhr FSV Berngau - TSV Winkelhaid 2:3
Gelingt nur zwei Releganten der Sprung in die Bezirksliga, entfällt die 3. Runde. Gelingt er drei, wird in Runde 3 ein 3. Kreisligist ausgespielt.
Zur Relegation zur Kreisklasse Neumarkt-Jura.
1. Runde
So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Haunstetten 1969 - SV Großweingarten 1:3
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag - TSV Heideck II 7:4
So., 24.05.26 16:00 Uhr 1. FC Altenmuhr - TSV Ochenbruck 21/25 2:3
So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV 1904 Feucht - SG Pavelsbach / Postbauer 4:2
So., 24.05.26 17:00 Uhr TSV Katzwang II - TSG 1893 Ellingen 1:3
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SV Stauf - DJK Gnotzheim II 1:0
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr TSV 1913 Georgensgmünd - DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf 0:2
2. Runde
Do., 28.05.26 18:30 Uhr TSG 1893 Ellingen - SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag 4:3
Do., 28.05.26 18:30 Uhr TSV Ochenbruck 21/25 - DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf 0:3
Do., 28.05.26 19:00 Uhr SV Großweingarten - TSV 1904 Feucht 1:3
3. Runde
Mi., 03.06.26 18:30 Uhr SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag - SV Stauf 3:2
Mi., 03.06.26 18:30 Uhr SV Großweingarten - TSV Ochenbruck 21/25 4:2
Zur Relegation zur Kreisliga Nürnberg-Frankenhöhe.
1. Runde
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Neuhof/Zenn - FC Heide Königshofen 3:4
Do., 21.05.26 18:30 Uhr TuS Feuchtwangen - SG Petersaurach / Großhaslach 4:5
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr Tuspo Nürnberg - SV Fürth Poppenreuth 3:0
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Bosna Nürnberg - Türk FK Gostenhof 0:1
2. Runde
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr FC Heide Königshofen - SG Petersaurach / Großhaslach 3:5
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr Tuspo Nürnberg - Türk FK Gostenhof 0:1
3. Runde
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr FC Heide Königshofen - Tuspo Nürnberg 4:5
Zur Relegation Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe.
1. Runde
Di., 19.05.26 18:30 Uhr SV Rauenzell - SV Hagenbüchach 6:7
Di., 19.05.26 18:30 Uhr SG W`stetten / Mönchsroth - TSV 1910 Lichtenau 1:2
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Erzberg-Wörnitz - SV Gutenstetten-Steinachgrund II 4:1
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SC Obermichelbach - SF Großgründlach 1:2
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Wiedersbach-Neunkirchen - FSV Bad Windsheim 1:3
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SG Puschendorf/Tuchenbach - DJK Concordia Fürth 1:0
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SSV Elektra Hellas Nürnberg - ESV Flügelrad 1:3
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Wacker Nürnberg - Post SV Nürnberg II 2:4
2. Runde
So., 24.05.26 15:00 Uhr SV Gutenstetten-Steinachgrund II - FSV Bad Windsheim 4:2
So., 24.05.26 15:00 Uhr SV Rauenzell - TSV 1910 Lichtenau 1:3
So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Obermichelbach - SG Puschendorf/Tuchenbach 3:1
So., 24.05.26 15:00 Uhr SSV Elektra Hellas Nürnberg - Post SV Nürnberg II 1:5