Bezirksliga bis Kreisklasse: So lief die Relegation in Mittelfranken

Es ist vollbracht! Durch ein 3:2 steigt der TSV Winkelhaid in die Kreisliga auf. – Foto: Sportfoto Zink / D. Geiswinkle

Nervenaufreibend, dramatisch, Relegation! In Mittelfranken flogen ab dem 19. Mai wieder die Fetzen im Abstiegskampf oder Aufstiegsrennen. Wer jubelt, wer steigt ab? Hier findet ihr den kompletten Spielplan sowie alle Ergebnisse von der Bezirksliga bis zur Kreisklasse aus den Regionen Erlangen/Pegnitzgrund, Neumarkt/Jura und Nürnberg/Frankenhöhe auf einen Blick. (Stand: 9. Juni, 11:20 Uhr)

Die 4. Runde der Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken findet statt, weil Herzogenaurach in die Landesliga aufsteigt .

1. Runde

Di., 19.05.26 18:30 Uhr KSD Hajduk Nürnberg - SpVgg Zeckern 0:2

Di., 19.05.26 18:30 Uhr Henger SV - TSV Meckenhausen 1:2

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr TSV Lonnerstadt - FC Ottensoos 0:1

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SV Arberg - TSV Katzwang 1:0





2. Runde

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SpVgg Zeckern - TSV Geschwand 7:6

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Meckenhausen - SV Marienstein 0:2

Sa., 23.05.26 16:00 Uhr 1. FC Schwand - SV Arberg 1:3

Sa., 23.05.26 16:00 Uhr SC Germania Nürnberg - FC Ottensoos 1:4 3. Runde

Do., 28.05.26 18:30 Uhr TSV Meckenhausen - SC Germania Nürnberg 4:3

Do., 28.05.26 18:30 Uhr TSV Geschwand - 1. FC Schwand 0:2



4. Runde

Di., 02.06.26 18:30 Uhr TSV Meckenhausen - 1. FC Schwand 2:1

Relegation zur Kreisliga Erlangen-Pegnitzgrund

Zur Relegation Kreisliga Erlangen-Pegnitzgrund.

Qualifikation

Do., 21.05.26 18:30 Uhr ASV Michelfeld - ASV Weisendorf II 1:4

1. Runde

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SV Weilersbach - SpVgg Dürrbrunn 2:3

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FSV Weißenbrunn - TSV Brand 66 6:7

So., 24.05.26 16:00 Uhr ATSV Forchheim - SpVgg Reuth 1:3

Di., 26.05.26 18:30 Uhr ASV Weisendorf II - ASV Herpersdorf 3:0



2. Runde

Mi., 27.05.26 18:30 Uhr SpVgg Dürrbrunn - SpVgg Reuth 2:4

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr ASV Weisendorf II - TSV Brand 66 5:4

3. Runde

Mi., 03.06.26 18:30 Uhr SpVgg Dürrbrunn - TSV Brand 66 4:2

Relegation zur Kreisklasse Erlangen-Pegnitzgrund

Zur Relegation Kreisklasse Erlangen-Pegnitzgrund.

1. Runde

Do., 21.05.26 18:30 Uhr 1. FC Röthenbach - SG Hetzles/Kleinsendelbach 5:1

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SpVgg Etzelskirchen - TV 1848 Erlangen II 0:1

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr TSV Vestenbergsgreuth - SC Eltersdorf U23 II 3:4

Sa., 23.05.26 16:00 Uhr TSV Kirchehrenbach - SG Kühlenfels / K.birkig II 2:0

So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV Elbersberg - SG Betzenstein / Bronn 3:0

Mo., 25.05.26 14:00 Uhr Türk SK Röthenbach - DJK Weingarts 4:1



2. Runde

Mi., 27.05.26 18:30 Uhr TV 1848 Erlangen II - SC Eltersdorf U23 II 0:3

Do., 28.05.26 18:30 Uhr TSV Elbersberg - TSV Kirchehrenbach 0:1

Fr., 29.05.26 18:30 Uhr 1. FC Röthenbach - Türk SK Röthenbach 5:1



3. Runde

Di., 02.06.26 18:30 Uhr Türk SK Röthenbach - TV 1848 Erlangen II 1:3

Fr., 05.06.26 18:30 Uhr TV 1848 Erlangen II - TSV Elbersberg 3:1

Relegation zur Kreisliga Neumarkt-Jura

Zur Relegation zur Kreisliga Neumarkt-Jura.

1. Runde

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Markt Berolzheim/Meinheim - SC Großschwarzenlohe II 1:4

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TV Eckersmühlen - TV 1879 Hilpoltstein 0:1

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Winkelhaid - SC Polsingen 5:2

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Allersberg - FSV Berngau 0:2



2. Runde

Mi., 27.05.26 18:30 Uhr TV 1879 Hilpoltstein - TSV Winkelhaid 2:1

Mi., 27.05.26 18:30 Uhr SC Großschwarzenlohe II - FSV Berngau 5:1

3. Runde

Mi., 03.06.26 18:30 Uhr FSV Berngau - TSV Winkelhaid 2:3

Gelingt nur zwei Releganten der Sprung in die Bezirksliga, entfällt die 3. Runde. Gelingt er drei, wird in Runde 3 ein 3. Kreisligist ausgespielt.

Relegation zur Kreisklasse Neumarkt-Jura

Zur Relegation zur Kreisklasse Neumarkt-Jura.

1. Runde

So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Haunstetten 1969 - SV Großweingarten 1:3

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag - TSV Heideck II 7:4

So., 24.05.26 16:00 Uhr 1. FC Altenmuhr - TSV Ochenbruck 21/25 2:3

So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV 1904 Feucht - SG Pavelsbach / Postbauer 4:2

So., 24.05.26 17:00 Uhr TSV Katzwang II - TSG 1893 Ellingen 1:3

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SV Stauf - DJK Gnotzheim II 1:0

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr TSV 1913 Georgensgmünd - DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf 0:2



2. Runde

Do., 28.05.26 18:30 Uhr TSG 1893 Ellingen - SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag 4:3

Do., 28.05.26 18:30 Uhr TSV Ochenbruck 21/25 - DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf 0:3

Do., 28.05.26 19:00 Uhr SV Großweingarten - TSV 1904 Feucht 1:3

3. Runde

Mi., 03.06.26 18:30 Uhr SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag - SV Stauf 3:2

Mi., 03.06.26 18:30 Uhr SV Großweingarten - TSV Ochenbruck 21/25 4:2

Relegation zur Kreisliga Nürnberg-Frankenhöhe

Zur Relegation zur Kreisliga Nürnberg-Frankenhöhe.

1. Runde

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Neuhof/Zenn - FC Heide Königshofen 3:4

Do., 21.05.26 18:30 Uhr TuS Feuchtwangen - SG Petersaurach / Großhaslach 4:5

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr Tuspo Nürnberg - SV Fürth Poppenreuth 3:0

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Bosna Nürnberg - Türk FK Gostenhof 0:1



2. Runde

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr FC Heide Königshofen - SG Petersaurach / Großhaslach 3:5

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr Tuspo Nürnberg - Türk FK Gostenhof 0:1



3. Runde

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr FC Heide Königshofen - Tuspo Nürnberg 4:5

Relegation zur Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe

Zur Relegation Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe.

1. Runde

Di., 19.05.26 18:30 Uhr SV Rauenzell - SV Hagenbüchach 6:7

Di., 19.05.26 18:30 Uhr SG W`stetten / Mönchsroth - TSV 1910 Lichtenau 1:2

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Erzberg-Wörnitz - SV Gutenstetten-Steinachgrund II 4:1

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SC Obermichelbach - SF Großgründlach 1:2

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Wiedersbach-Neunkirchen - FSV Bad Windsheim 1:3

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SG Puschendorf/Tuchenbach - DJK Concordia Fürth 1:0

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SSV Elektra Hellas Nürnberg - ESV Flügelrad 1:3

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Wacker Nürnberg - Post SV Nürnberg II 2:4



2. Runde

So., 24.05.26 15:00 Uhr SV Gutenstetten-Steinachgrund II - FSV Bad Windsheim 4:2

So., 24.05.26 15:00 Uhr SV Rauenzell - TSV 1910 Lichtenau 1:3

So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Obermichelbach - SG Puschendorf/Tuchenbach 3:1

So., 24.05.26 15:00 Uhr SSV Elektra Hellas Nürnberg - Post SV Nürnberg II 1:5