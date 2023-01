Noch lange nicht aufgegeben: "Jetzt erst recht - und noch mehr" Regionalliga Nordost +++ VfB Germania Halberstadt peilt gegen Lichtenberg ersten Saisonsieg an

Natürlich war der Schock im ersten Moment groß, als der VfB Germania Halberstadt am Mittwochabend in letzter Sekunde den ersten Saisonsieg verpasste. Erst in der Nachspielzeit erzielte die VSG Altglienicke den Ausgleich zum 1:1-Endstand.