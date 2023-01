Niederrheinpokal-Auslosung: So spielen die Frauen und die Jugend 204 Lose musste der FVN am Montag auf einen Schlag öffnen.

Der Fußballverband Niederrhein hat am Montagabend einen wahren Auslosungsmarathon hinter sich gebracht. Denn es wurde nicht nur das Viertelfinale des Niederrheinpokals ausgelost, sondern auch die nächsten Runden bei den Juniorinnen der B- bis D-Jugend und Junioren der A- bis C-Jugend. So wurden insgesamt 204 Lose aus den Kugeln befreit - mehr waren es an einem Tag noch nie.