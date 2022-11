Neuzugang für den SC Fürstenfeldbruck Emmanuel Ojo kehrt zurück

Mit Emmanuel Ojo kehrt ein alter Bekannter zum SCF zurück. Nachdem Emmanuel Ojo 2 Jahre in der Bezirksliga (SpVgg Kammerberg, SVN München) tätig war, freut man sich beim SCF über seine Rückkehr. Teammanager Roman Vogl und Trainer Victor Medeleanu freuen sich Emmanuel davon überzeugt zu haben das wir beim SCF was neues Aufbauen wollen. Zu diesen Plan gehört unter anderem ehemalige Jugend- und Herrenspieler zum SCF zurück zu holen. Der SCF würde sich freuen, wenn durch diesen Artikel sich viele ehemalige SCF Spieler angesprochen fühlen und die Rückkehr zum SCF in Augenschein nehmen.