Neuwerk holt Nicolas Clasen zurück - und die Trainer verlängern Beim Bezirksliga-Vierten gibt es gleich mehrere gute Nachrichten.

Bei den Sportfreunden Neuwerk läuft es in dieser Saison. In der Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 3 rangieren die Neuwerker auf dem vierten Tabellenplatz, drei Zähler hinter Platz zwei. In der Halle drangen die Sportfreunde bis ins Halbfinale vor. Uns jetzt gibt es auch noch gleich mehrere gute Nachrichten beim Personal.

Denn der Verein hat mit dem erfolgreichen Trainergespann um Chefcoach Dony Karaca, Co-Trainer André Theißen und Torwart-Trainer Sascha Irmen verlängert. "Unser aktueller sportlicher Erfolg zeigt ja, dass da alles ziemlich gut zusammenpasst", erklärt der Sportliche Leiter Peter Surujun. Diese erfolgreiche Arbeit kann nun also auch nach der laufenden Saison fortgesetzt werden. Kontinuität zeigen die Sportfreunde auch in Bezug auf die Zweite Mannschaft. Dort bleiben Chefcoach Holger Rütten und Co-Trainer Christian Schloot im Amt.

Rückkehr aus den USA

Auch in Bezug auf den Kader gibt es in Neuwerk ausgezeichnete Neuigkeiten. Denn Nicolas Clasen, inzwischen 25 Jahre als und bei Borussia Mönchengladbach in der Jugend ausgebildet, schließt sich dauerhaft den Neuwerkern an. Im Anschluss an die Juniorenzeit bei den Borussen blieb ihm der Durchbruch in der Regionalliga-Mannschaft versagt. Der Mittelfeldspieler wechselte zum Oberligisten TuRU Düsseldorf, spielte danach schon einmal vorübergehend für die Neuwerker, ging dann in die USA. "Nach seiner Rückkehr ist es uns gelungen, ihn davon zu überzeugen, dass er unbedingt wieder in Neuwerk spielen muss. Seine Qualität wird uns natürlich helfen, und Nico ist auch ein klasse Junge", sagt Surujun erfreut.