Neuss: Budenzauber auch für 2023 abgesagt Zwei Jahre sorgte die Corona-Pandemie für den Ausfall der Kreishallenmeisterschaft. Jetzt hat sich der Fußballkreis entschieden, das Turnier auch im neuen Jahr nicht auszurichten. Grund sind dieses Mal die Folgen der Energiekrise.

Mittlerweile ist es fast drei Jahre her, dass der FC Delhoven im Finale der 32. Kreishallenmeisterschaft als A-Ligist die dicke Überraschung schaffte, indem er sich im Finale gegen den SC Kapellen den Titel holte. Nachdem sich das Ausklingen der Corona-Pandemie abgezeichnet hatte, wollte der Fußballkreis Grevenbroich/Neuss eigentlich voll in die Comeback-Planungen des Budenzaubers einsteigen, doch nun macht die derzeitige Energiekrise dem Ausrichter einen Strich durch die Rechnung.

Der Fußballkreis um seinen Vorsitzenden Dirk Gärtner entschied sich, das traditionsreiche Turnier zum dritten Mal in Folge abzusagen.

Vor dem Hintergrund der Einschränkungen durch die angespannte Situation in der deutschen Energieversorgung und der Notwendigkeit höherer Einsparungen will der Fußballkreis nun ein Zeichen setzen. „Wir appellieren an die Verantwortung der Fußballer für Energieeinsparungen in dieser schwierigen Zeit“, sagt Kreisvorsitzender Dirk Gärtner. „Ich halte es derzeit für nicht zeitgemäß, dass Fußball in die Halle gehört, da andere Sportarten wie etwa Handball oder Basketball deutlich dringender auf die Nutzung der Spielstätten angewiesen sind.“ Er nennt ein Beispiel: „Meine Tochter spielt Basketball. Die Mannschaft reiste vor kurzem nach Bonn zu einem Auswärtsspiel, wo allerdings die Halle nicht beheizt war und aufgrund der Temperatur von unter 15 Grad Celsius eine Spielabsage folgte. An diesem Punkt ist klar, dass der der Fußball dann auch mal zurückstecken muss.“ Mit Blick auf die Absage spricht er von einem gemeinsamen Beschluss mit den Vereinen.