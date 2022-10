Neufraunhofen ringt auch Simbach nieder

Unterstützt von zahlreichen Fans hat der SV Neufraunhofen am Freitagabend den ASCK Simbach am Inn mit 4:2 bezwungen. In einem hochklassigen Bezirksligaspiel drehte der SVN einen Rückstand und ließ starke Simbacher nicht mehr zurück ins Spiel kommen.

Der ASCK überließ den Gästen aus Neufraunhofen größtenteils das Spiel und setzte auf das eigene Konterspiel. Die erste Gelegenheit bot sich aber dem SVN. Michael Gerauer konnte eine Abwehrfehler nicht nutzen. Gefährlicher war der Abschluss von Felix Hornung, der nach einem Sololauf an der Fußabwehr von Thomas Huber scheiterte. In der 23.Minute gingen die Hausherren mit einem schönen Spielzug in Führung. Haris Sistek setzte Ashour Abraham in Szene der eiskalt zum 1:0 einschob. Anschließend steigerte sich Neufraunhofen und kam in der 30.Minute zurück. Nach einem Koller-Freistoß war Daniel Treimer vor ASCK-Keeper Kirschner am Ball und köpfte zum Ausgleich ein. Zehn Minuten später nutzte Michael Koller einen kapitalen Schnitzer zur Führung, als Abwehrspieler Kevin Grobauer wegrutschte und Koller den Ball satt in die rechte Ecke setzte (40.).

Nach der Pause drückten die Innstädter vehement auf den Ausgleich, kam aber bis auf wenig Distanzschüsse nicht ans Tor. Nach einer Viertelstunde nutzte Michael Gerauer den nächsten Fehler zu einem Treffer. Eine Ecke faustete Torhüter Kirschner ungenügend zur Seite und Gerauer köpfte zum 3:1 ein (60.). Der ASCK hatte aber die perfekte Antwort parat. Haris Sistek fasste sich aus 30 Metern ein Herz und nagelte das Leder unhaltbar zum 2:3 ins Netz (62.). Simbach drückte weiter auf den Ausgleich und erzielte diesen in der 82.Minute nach einem Freistoß per Kopf, aber Schiedsrichter Julian Jedersberger hatte ein Foul gesehen und verweigerte die Anerkennung. So konnte Daniel Treimer in der Nachspielzeit per sehenswerten Heber mit seinem zweiten Tor den 4:2-Endstand herstellen. „Wir haben die Simbacher Drangphase nach der Pause gut überstanden, machen das 3:1 genau zum richtigen Zeitpunkt und haben ihre Fehler bis zum Ende eiskalt ausgenutzt“, fasste SVN-Coach Alexander Auhagen die Partie zusammen.