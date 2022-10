Neuer TV-Deal für die 3. Liga: Keine Live-Spiele mehr in der ARD – 67 Prozent mehr Geld für Klubs Erstmals 100-Millionen-Euro-Marke geknackt

München – Ab dem kommenden Sommer gibt es auch in der 3. Liga keine Live-Spiele mehr in voller Länge in den Dritten Programmen der Öffentlich-rechtlichen. Wer seinem Klub in Zukunft 90 Minuten die Daumen drücken möchte, wird um ein Pay-TV-Account nicht herumkommen. Das ist das Ergebnis der TV-Rechte-Vergabe für die kommenden vier Spielzeiten ab Sommer 2023 bis 2027.

Neuer TV-Vertrag für die 3. Liga: Telekom hat Exklusiv-Rechte für Live-Spiele ab der Saison 2023/24

Wie der DFB am Dienstag bekannt gab, hat sich die Telekom die kompletten Exklusiv-Rechte ab dem kommenden Sommer für vier Jahre gesichert. Zehn Partien werden aber auch in Zukunft in irgendeiner Form frei empfangbar sein: „Magenta hält nicht nur die Pay-TV-Liverechte wie bisher, sondern kann ab dem nächsten Sommer Spiele auch frei empfangbar übertragen und per Sublizenz an Free-TV-Partner vergeben. Gemäß Vertrag sind mindestens zehn Begegnungen pro Saison frei empfangbar auszustrahlen“, heißt es in der Pressemitteilung auf der Verbands-Website.

Die Dritten Programme des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks können in Zukunft also nur mit einer Sublizenz Begegnungen übertragen. ARD und ZDF sicherten sich zumindest ein Highlight-Paket und können 18 Minuten pro Drittliga-Partie in einer Zusammenfassungen anbieten. Sky und DAZN sind auch im Rennen und haben Rechte für die Höhepunkte von bis zu sechs Minuten pro Spiel.