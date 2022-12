Neuer Job für Torsten Holm Der umtriebige Fußballtrainer betritt beim SV Fortuna Regensburg Neuland und wird Teammanager – was in seinen Augen eine Win-win-Situation für beide Parteien ist

Während seine Kicker die Winterpause genießen, verkündet der SV Fortuna Regensburg im Hintergrund eine interessante Personalie. Und zwar holt der ambitionierte Landesligist aus der Domstadt den in Fußball-Ostbayern bestens bekannten Torsten Holm an Bord – nicht jedoch fürs Trainerteam. Stattdessen unterstützt der 50-jährige, ehemalige Jahn-Profi ab dem 1. Februar Hans Meichel in der sportlichen Führung. Holm wird an der Isarstraße künftig also im Hintergrund die Fäden ziehen, anstatt selbst an der Seitenlinie zu stehen. Eine neue und ungewohnte Aufgabe, die ihn reizt, wie er sagt. Fortunas bisheriger Teammanager Bert Hierl ist hingegen nicht mehr in offizieller Funktion bei den Grün-Weißen tätig.

Schon seit Längerem stehen Hans Meichel und Torsten Holm in Kontakt, sie kennen sich lange. „Seit fast 25 Jahren“, schätzt Meichel, der große Stücke auf seinen neuen Unterstützer hält: „Torsten kennt sich im Fußballbereich aus, hat ein großes Netzwerk und kann uns sicherlich weiterhelfen. Da verspreche ich mir schon was mit ihm. Er muss sicher noch viel lernen, aber bekommt hier von mir Unterstützung.“ Einen Jüngeren mit an Bord zu holen, sei immer vorteilhaft angesichts dessen neuer Ideen. Warum Meichel seine Aufgabenbereiche bei Fortuna auf zwei weitere Schultern verteilen möchte, liegt auf der Hand. „Ich bin mittlerweile 75“, lächelt Meichel, „Für mich ist das eine Entlastung, weil es für mich ein bisschen zu viel geworden ist.“



Der ehemalige Klasse-Stürmer Torsten Holm ist als Aktiver sowie als Trainer viel herumgekommen und hat sich über die Zeit – vor allem im niederbayerischen Raum – ein großes Netzwerk aufgebaut. Unter anderem stieg er in der „Ägide Karsten Wettberg“ mit dem SSV Jahn im Jahr 2000 in die damals drittklassige Regionalliga auf. Diesen Sommer legte Holm beim in der Bezirksliga beheimateten TSV Abensberg los, doch die Zusammenarbeit endete im Oktober abrupt.



Die Funktion des Teammanagers ist eine gänzlich neue für Holm. Wobei Dinge wie die Beobachtung und Verpflichtung von Spielern natürlich kein absolutes Neuland für ihn sind. Ab dem 1. Feburar startet sein Engagement in der Domstadt, der Kontrakt ist auf eineinhalb Jahre fixiert. „Bei mir ist die Überlegung gereift, auch mal in dieser Funktion tätig zu sein“, verrät Holm, der „total glücklich“ darüber ist, dass es jetzt mit der Fortuna Regensburg geklappt hat. Der 50-Jährige erläutert: „Ich bin der, der nah bei der Mannschaft sein soll. In Zusammenspiel mit Arber Morina, Helmut Zeiml und Hans Meichel werden wir uns regelmäßig austauschen über die Kaderplanung und allem Drumherum. Mit Hans habe ich einen sehr guten Lehrmeister an meiner Seite, der schon lange in der Funktion ist und sich sehr gut auskennt.“



Alles in allem spricht Holm von einer „Win-win-Situation für beiden Seiten. Ich werde mich reinarbeiten und alles geben – und hoffe, meinen Teil zum sportlichen Erfolg beizutragen.“ Weil er die handelnden Personen bereits kennt, dürfte es nicht viel an Eingewöhnungszeit bedürfen. Übrigens schwingt auch eine familiär schöne Geschichte mit: Holms Neffe und Taufpate Tobias Zöllner ist der Freistoßspezialist des SV Fortuna.