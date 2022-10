Neuer Co-Trainer für den 1.FC Grevenbroich-Süd Yilmaz Yildirim wird neuer Co-Trainer an der Seite von Cengiz Yavuz.

Der 1. FC Grevenbroich-Süd hat einen neuen Co-Trainer. Ab sofort assistiert Yilmaz Yildirim an der Seitenline dem Cheftrainer Cengiz Yavuz. Seine Erfahrung und seine Süd-Vergangenheit haben zu einer schnellen Einigung beider Seiten beigetragen.

Cengiz Yavuz, Trainer der 1. Mannschaft des 1. FC Grevenbroich-Süd, hat an der Seitenlinie Verstärkung bekommen. Wir als Verein freuen uns sehr, Yilmaz Yildirim als Co-Trainer präsentieren zu können. Yilmaz hat über Jahre hinweg den VfR Neuss durch sein Engagement geprägt, den Verein als Präsident von der Kreisliga C bis in die höchste Kreisliga geführt.

Als Fußballer hat er sogar FC Süd-Vergangenheit. Im Jahre 2001 stieg er mit der ersten Mannschaft des FC Süd als 18-Jähriger in die Landesliga auf.