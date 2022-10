Neuer Bericht

TSV Falkenstein - SV Michelsdorf 1:1 (1:1)

Zum offiziellen Rückrundenauftakt der Kreisliga Ost gastierte der SV Michelsorf beim TSV Falkenstein. Erneut ohne Stammkeeper Sittenauer, dafür aber wieder mit Coach Scherbel ging es zum Aufsteiger. Früh im Spiel ging der MSV in Führung. Ein langer Ball im Mittelfeld von Althammer Fl. über die Abwehr auf Eisenreich. Der blieb vorm Tor eiskalt und netzte zum 0:1 ein (7. ) . Richtig Glück hatten die Gäste kurz darauf nach einem missglückten Abstoß von Vertreter Althammer Fe. Sein Abschlag landete direkt beim Gegner. Dessen Schuss über den herausgerückten MSV Keeper landete an der Latte (20.). Nachdem die Gäste zunächst recht ordentlich begannen , bauten sie im Laufe der Partie ab. Demnach viel auch der Ausgleich durch einem Standard. Inhofer setzte einen Freistoß maßgenau über die Mauer direkt neben den Pfosten unhaltbar ins Tor zum 1:1 (30.). Kurz vor der Halbzeit musste der MSV mit einer Zeitstrafe in Unterzahl bestehen. Die erste Chance im zweiten Durchgang ebenfalls durch Falkenstein. Nach einer Freistoßflanke schoss Fichtl knapp vorbei (51.). Auf der Gegenseite kam der MSV zwar zwei dreimal gefährlich bis vor das Tor, zu Ende spielen konnten sie jedoch lange nichts. So kam die Chance ebenso nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. Althammer Fa. köpfte die Flanke knapp am Tor vorbei (83.). Pünktlich auf die Minute pfiff der Unparteiische die Partie ab. Wie im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften unentschieden.