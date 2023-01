»Neue Ära in Angriff nehmen«: Romminger ist Rodings künftiger Coach Der 39-jährige Ex-Profi tritt kommende Saison beim Mitte-Landesligisten seine erste Trainerstation an

Der TB 03 Roding hat die Trainerfrage für die Spielzeit 2023/2024 geklärt: Nachfolger des im Sommer scheidenden Adi Götz wird David Romminger , der bereits seit eineinhalb Jahren als Abwehrchef maßgeblichen Anteil am sportlichen Höhenflug der Truppe um Kapitän Simon Schreiner hat. Der 39-jährige Routinier hat in seiner Spieler-Vita 70 Profi-Einsätze (33 Spiele in der 3. Liga, 37 in der Regionalliga) für den SSV Jahn Regensburg, mehr als 250 Bayernliga-Spiele stehen und ist seit 2017 im Besitz der Trainer A-Lizenz. Der in Zeitlarn bei Regensburg lebende Versicherungskaufmann ist im Talentförderprogramm des DFB seit vielen Jahren als Regional-Auswahltrainer für Ostbayerns Top-Nachwuchsspieler mit zuständig.

"Uns war von vornherein klar, dass wir unseren Wunschkandidaten in den eigenen Reihen haben. Umso glücklicher sind wir, dass wir David Romminger als Trainer gewinnen und somit frühzeitig die Weichen stellen konnten. Er ist für uns die beste Lösung, mit ihm wollen wir eine neue Ära in Angriff nehmen. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge und wollen einen gemeinsamen, auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgelegten Weg einschlagen. Ganz wichtig ist es uns auch, dass möglichst viele junge Talente in die Mannschaft eingebaut werden. Wir sind überzeugt, dass David das praktizieren und die jungen Spieler vor allem besser machen wird", lassen Rodings Abteilungsleiter Michael Sagmeister und Sportlicher Leiter Stefan Wiederer in einer gemeinsamen Mitteilung wissen.





David Romminger blickt seiner ersten Station als Vereinstrainer im Herrenbereich erwartungsfroh entgegen: "Ich freue mich riesig, dass mir die Verantwortlichen das Vertrauen schenken und ich ab kommenden Sommer eine sportlich interessante und charakterstarke Mannschaft trainieren darf. In meiner bisherigen Zeit beim TB 03 Roding wurde mir von allen Seiten sehr viel Wertschätzung entgegengebracht und deshalb werde ich meine neue Aufgabe mit einem richtig guten Gefühl in Angriff nehmen. Es ist sicher kein Nachteil, dass ich Verein und Mannschaft gut kenne. Ich möchte Schritt für Schritt meine eigene Ideen einbringen und mittelfristig soll auf dem Platz eine klare Handschrift erkennbar sein. Wir wollen uns weiter in einer attraktiven Klasse etablieren und als Verein auch strukturell wachsen."