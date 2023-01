Adi Götz geht in Roding auf Abschiedstour Erfolgstrainer Götz verkündet das Ende seines Engagements beim Landesligisten im Sommer – Den Rodingern schmerzt es

„Ich habe in Roding alles erreicht. Die gesteckten Ziele mit dem Aufstieg in die Landesliga und 40 Punkten in der ersten Saison wurden mit aktuell 35 Punkten nach nur 20 Spieltagen mehr als erreicht. Manchmal muss man loslassen können, wenn es am schönsten ist“, sagt Adi Götz.



Den scheidenden A-Lizenz-Inhaber lassen die Rodinger um ihren sportlicher Leiter Stefan Wiederer nur ungern ziehen. Als einen „absoluten Glücksfall“ bezeichnet Wiederer die damalige Verpflichtung Götz: „Er ist nicht nur fachlich ein herausragender Trainer, sondern hat es auch verstanden, die Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch mental weiterzuentwickeln.“



In der Tat blickt der Turnerbund auf eine großartige sportliche Entwicklung in den vergangenen Jahren zurück – welche noch nicht abgeschlossen ist. Nach wiederholt gescheiterten Versuchen in die Landesliga aufzusteigen, übernahm Adi Götz im Juni 2019 die Fußballer vom Esper. In der abgebrochenen „Corona-Saison“ musste er sich punktgleich mit dem Spitzenreiter aufgrund der Quotienten-Regelung noch mit der Vizemeisterschaft abfinden. Die damit verbundene Aufstiegs-Relegation wurde in diesem Jahr bekanntlich abgesagt. 2022 folgte mit dem souveränen Aufstieg in die Landesliga der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. In dieser belegt der Neuling aktuell einen hervorragenden 7. Tabellenplatz.



„Adi Götz hat durch seine akribische Arbeit aus einem Bezirksligisten eine Überraschungsmannschaft in der Landesliga geformt, in der immer mehr Talente aus der Umgebung in die 1. Mannschaft integriert wurden“, so der Fußballchef des TB, Stefan Wiederer weiter.



Er gehe „schon mit Wehmut“, betont der 55-jährige technische Ausbilder und führt fort: „Die Leute im und um den Verein und natürlich die überragenden Jungs sind mir im Laufe der Jahre ans Herz gewachsen, aber es ist Zeit für Veränderungen. Der Verein und die Mannschaft wissen nun frühzeitig Bescheid und können sich voll und ganz auf die sportlichen und organisatorischen Aufgaben konzentrieren.“ Das Hauptaugenmerk gelte aber der laufenden Spielrunde. „Ich will mich mit einem einstelligen Tabellenplatz verabschieden!“ Wie geht es weiter mit dem neben seiner Rolle als Landesligatrainer auch für den DFB als Stützpunktbeobachter tätigen, sympathischen Trainer? Götz hält es sich offen, sagt: „Es gibt aktuell kein neues Projekt, ich lasse das alles in Ruhe auf mich zukommen.“