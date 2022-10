Naurod: Hoffen auf die Rückkehrer Nach der starken Vorsaison kommt der FCN weiter nicht in Tritt +++ In Pokal und Liga gegen Klarenthal

Die ist, wenn es nach dem Nauroder Vorsitzendem Helge Dörr geht, nämlich die Hauptursache dafür, dass der FCN derzeit in der Liga einfach nicht in Tritt kommt. "Zehn bis 15 Ausfälle" zählt Dörr allein bei der Ersten Mannschaft. Ständige Personalrochaden vor allem auf Schlüsselpositionen wie in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld sorgen für mangelnde personelle Konstanz. Was einer der Schlüssel für die erfolgreiche Vorsaison war, in der Naurod bis kurz vor Saisonschluss um die Meisterschaft spielte. Nun das Kontrastprogramm, schon seit Saisonbeginn steht Naurod eher unten drin. Auch das in der letzten Minute erkämpfte 2:2 gegen den SV Frauenstein änderte daran wenig.

Anders als in Frauenstein und Schierstein: Trainer steht nicht zur Debatte

"Wir bauen darauf, dass wir bald wieder den vollen Kader zur Verfügung haben. Dazu haben wir mit Carsten Ache einen erfahrenen Trainer. Wir wissen, dass in der Mannschaft mehr drinsteckt", sagt Dörr. Bei Teams wie Frauenstein und Schierstein, die ebenfalls im Tabellenkeller stehen, kam es vergangene Woche zu Trainertrennungen. Ein Szenario, das in Naurod ausgeschlossen ist. "Es gibt ja eine Erklärung dafür, wir sehen ja, welche Ausfälle wir haben", sagt Dörr.